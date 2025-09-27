Árokba hajtott egy autó Sümeg és Zalaháp között

Árokba hajtott egy személyautó Sümeg és Zalaháp között, a Gerinci úton, a 15-ös kilométerszelvénynél. A gépkocsi a tetejére borult, amit a sümegi önkormányzati tűzoltók áramtalanítani fognak. A helyszínre mentő is érkezett.– számolt be róla a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság.