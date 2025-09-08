Zebrán ütötte el a gyalogost a figyelmetlen buszsofőr Ajkán

A vádirat szerint a férfi a kora reggeli órákban Ajka belterületén, borult, esős időben vezette a menetrend szerint közlekedő helyijáratú autóbuszt. A sofőr egy kereszteződéshez érve, ahol a közvilágítás nem működött, balra kanyarodott, ám elmulasztotta a kellő körültekintést, és nem vette észre a kijelölt gyalogos-átkelőn neki jobbról érkező sértettet, akit a jármű bal első részével elütött.

Autóbuszt vezetve ütött el egy gyalogost a zebrán a sofőr

Forrás: Veszprém Vármegyei Főügyészség

A baleset következtében a gyalogos nyolc napon túl gyógyuló töréses, zúzódásos sérüléseket szenvedett.

Amennyiben a közúti baleset okozása során nem történik személyi sérülés, vagy az 8 napon belül gyógyuló könnyű sérülés, a közúti baleset okozása szabálysértésnek minősül. A balesetet okozó pénzbírságra büntethető és egytől tizenkét hónapra terjedő időszakra eltiltható a vezetéstől (jogosítvány bevonással).

A közúti baleset okozása bűncselekménynek minősül, ha a balesetben az okozón kívül bárki 8 napon túli személyi sérülést szenved.

Amennyiben a balesetben legalább egy személy 8 napon túl gyógyuló sérülést szenved, akkor büntetőeljárás keretében vizsgálja a rendőrhatóság a balesetet. A baleset felelősével szemben vádat az ügyészség emel, és így a döntést (felelősség megállapítása, büntetés kiszabása) a bíróság hozza meg.

Az ügyészség a vádiratában a férfival szemben tárgyalás mellőzésével büntetővégzés meghozatalát és abban pénzbüntetés, valamint járművezetéstől eltiltás kiszabását indítványozta az Ajkai Járásbíróságnak.