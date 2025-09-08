szeptember 8., hétfő

AdriennMária névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Vádemelés

53 perce

Zebrán ütötte el a gyalogost a figyelmetlen buszsofőr Ajkán

Címkék#menetrend#gyalogos#gyalogosgázolás a zebrán#vád#Veszprémi Járási Ügyészség#buszsofőr

Közúti baleset gondatlan okozásának vétsége miatt emelt vádat a Veszprémi Járási Ügyészség azzal a buszsofőrrel szemben, aki idén január elején figyelmetlensége miatt elütött egy zebrán áthaladó gyalogost Ajkán.

Veol.hu

A vádirat szerint a férfi a kora reggeli órákban Ajka belterületén, borult, esős időben vezette a menetrend szerint közlekedő helyijáratú autóbuszt. A sofőr egy kereszteződéshez érve, ahol a közvilágítás nem működött, balra kanyarodott, ám elmulasztotta a kellő körültekintést, és nem vette észre a kijelölt gyalogos-átkelőn neki jobbról érkező sértettet, akit a jármű bal első részével elütött.

Autóbuszt vezetve ütött el egy gyalogost a zebrán a sofőr
Autóbuszt vezetve  ütött el egy gyalogost a zebrán a sofőr
Forrás:  Veszprém Vármegyei Főügyészség

Autóbuszt vezetve  ütött el egy gyalogost a zebrán a sofőr

A baleset következtében a gyalogos nyolc napon túl gyógyuló töréses, zúzódásos sérüléseket szenvedett. 

  • Amennyiben a közúti baleset okozása során nem történik személyi sérülés, vagy az 8 napon belül gyógyuló könnyű sérülés, a közúti baleset okozása szabálysértésnek minősül. A balesetet okozó pénzbírságra büntethető és egytől tizenkét hónapra terjedő időszakra eltiltható a vezetéstől (jogosítvány bevonással).
  • A közúti baleset okozása bűncselekménynek minősül, ha a balesetben az okozón kívül bárki 8 napon túli személyi sérülést szenved. 
  • Amennyiben a balesetben legalább egy személy 8 napon túl gyógyuló sérülést szenved, akkor büntetőeljárás keretében vizsgálja a rendőrhatóság a balesetet. A baleset felelősével szemben vádat az ügyészség emel, és így a döntést (felelősség megállapítása, büntetés kiszabása) a bíróság hozza meg.

Az ügyészség a vádiratában a férfival szemben tárgyalás mellőzésével büntetővégzés meghozatalát és abban pénzbüntetés, valamint járművezetéstől eltiltás kiszabását indítványozta az Ajkai Járásbíróságnak.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu