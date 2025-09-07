Durva képek a tegnapi tapolcai autótűzről

Ahogyan mi is megírtuk, tegnap kigyulladt egy furgon Tapolcán, a Dózsa György úton. A jármű rakterében elektromos és benzinmotoros kis munkagépek, illetve benzineskannák voltak, így az autótűz könnyen tragédiához vezethetett volna.

A tapolcai autótűz pusztítása

Forrás: Tapolcai Önkormányzati Tűzoltóság

Autótűz Tapolcán

A helyi Tapolcai Önkormányzati Tűzoltóság emberei egy gyorsbeavatkozó sugárral megfékezték a lángokat, mielőtt azok átterjedhettek volna a jármű rakterére, így sikerült megelőzni a nagyobb szerencsétlenséget.

