Durva képek a tegnapi tapolcai autótűzről

A Tapolcai Önkormányzati Tűzoltóság Facebook-oldalán jelentek meg fotók a tegnapi autótűzről.

Ahogyan mi is megírtuk, tegnap kigyulladt egy furgon Tapolcán, a Dózsa György úton. A jármű rakterében elektromos és benzinmotoros kis munkagépek, illetve benzineskannák voltak, így az autótűz könnyen tragédiához vezethetett volna. 

Autótűz Tapolcán

A helyi Tapolcai Önkormányzati Tűzoltóság emberei egy gyorsbeavatkozó sugárral megfékezték a lángokat, mielőtt azok átterjedhettek volna a jármű rakterére, így sikerült megelőzni a nagyobb szerencsétlenséget.
 

 

