Sok füredi ismerhette a tűzben elhunyt párt – új részletek és helyszíni fotók az éjjeli tragédiáról

Újabb részletek láttak napvilágot a balatonfüredi háztűz két áldozatáról. Információink szerint a tűzben meghalt nő a város egyik szállodájában dolgozott portásként, férfi társa pedig egy közterület-fenntartó cégnél volt alkalmazott.

Csizi Péter
Fotó: Nagy Lajos/Napló

A balatonfüredi tűz kapcsán már korábban is sokkolta a közvéleményt, hogy két ember életét vesztette. Most újabb részletek kerültek napvilágra a tragédia áldozatairól, amely még inkább emberközelivé teszi a történteket. Úgy tudjuk, hogy a pár szerény körülmények között élt abban a házban, amely végül a végzetük lett. A nő egy helyi szálloda alkalmazásában állt portásként, míg a férfi a város közterületeit tartatta rendben.

Fotó: Nagy Lajos/Napló

Így éltek a balatonfüredi tűz áldozatai

A balatonfüredi háztűz két áldozatáról egyre több részlet derül ki. A szomszédok elmondása szerint a pár visszahúzódó életet élt, és bár ismerték őket, keveset lehetett róluk tudni. Azonban most úgy értesültünk, hogy szerény körülmények között éltek. Sokan ismerték a nőt, hiszen hosszú ideje dolgozott a hotelben, párja szintén közismert volt a városban, hiszen a jellemzően a város tisztán tartásában vett részt.

A tragédia után egyik a szomszéd arról beszélt, hogy az elhunytak visszahúzódva, magányosan éltek. Házukhoz csupán egy keskeny ösvény vezetett a fák és bokrok takarásában, így az épület szinte rejtve volt a külvilág elől – még a közeli temetőből sem lehetett rálátni. A szomszéd elmondása szerint a házaspárral csak köszönő viszonyban voltak, annak ellenére, hogy évek óta ott laktak.

Fotó: Nagy Lajos/Napló

A fotókon is jól látszik, hogy jelentős mennyiségű, gyűjtögetett holmi szegélyezte az ösvényt, amely az utcafrontról a házig vezetett, így belátni sem lehetett oda. A helyszínelés még ma délben is tartott, közelebbi képet és átjárást a rendőrség nem engedélyezett emiatt.

A szomszéd hozzátette, hogy éjszaka egy hatalmas robbanásra riadtak fel – kisgyermekes anyaként különösen megrázó élmény volt számára. Percekkel később már azt látták, hogy a tűzoltók küzdenek a lángokkal.

Fotó: Nagy Lajos / Napló

 

