Halálos buszbaleset a 81-es úton

Személyautó ütközött reggel Győr közelében, ami komoly zavart okozott a forgalomban. A rendőrség lezárta az érintett szakaszt a baleset után, a mentőszolgálat pedig több sérültet is kórházba szállított – írta a kisalföld.hu.

A baleset következtében egy ember életét vesztette, többen megsérültek.

Fotó: Csapó Balázs / kisalföld.hu

Baleset a főúton

Egy busz és személyautó ütközése tragikus következményekkel járt, az érintettek közül egy ember életét vesztette, többen súlyosan megsérültek. A rendőrség és a mentők a helyszínen intézkedtek, a helyszíni munkálatok lezárultak, az út újra járható.

A baleset részletei a kisalfold.hu oldalán olvashatók.