Tragédia

1 órája

Halálos buszbaleset a 81-es úton

Hétfő reggel egy busz és egy autó ütközött Győr közelében. A baleset következtében egy ember életét vesztette, többen súlyosan megsérültek.

Balogh Rebeka

Személyautó ütközött reggel Győr közelében, ami komoly zavart okozott a forgalomban. A rendőrség lezárta az érintett szakaszt a baleset után, a mentőszolgálat pedig több sérültet is kórházba szállított – írta a kisalföld.hu.

A baleset következtében egy ember életét vesztette, többen megsérültek. Fotó: Csapó Balázs / kisalföld.hu
A baleset következtében egy ember életét vesztette, többen megsérültek.
Baleset a főúton

Egy busz és személyautó ütközése tragikus következményekkel járt, az érintettek közül egy ember életét vesztette, többen súlyosan megsérültek. A rendőrség és a mentők a helyszínen intézkedtek, a helyszíni munkálatok lezárultak, az út újra járható.

A baleset részletei a kisalfold.hu oldalán olvashatók.

 

