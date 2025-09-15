Tragédia
1 órája
Halálos buszbaleset a 81-es úton
Hétfő reggel egy busz és egy autó ütközött Győr közelében. A baleset következtében egy ember életét vesztette, többen súlyosan megsérültek.
Személyautó ütközött reggel Győr közelében, ami komoly zavart okozott a forgalomban. A rendőrség lezárta az érintett szakaszt a baleset után, a mentőszolgálat pedig több sérültet is kórházba szállított – írta a kisalföld.hu.
Baleset a főúton
Egy busz és személyautó ütközése tragikus következményekkel járt, az érintettek közül egy ember életét vesztette, többen súlyosan megsérültek. A rendőrség és a mentők a helyszínen intézkedtek, a helyszíni munkálatok lezárultak, az út újra járható.
A baleset részletei a kisalfold.hu oldalán olvashatók.
