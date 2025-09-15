Tragédia, teljes útzár a 8-ason!

Hétfő hajnalban teljes útlezárást rendeltek el a 8-as főút Apácatornához közeli szakaszán. A rendőrök és a mentők hosszú időn át dolgoztak a helyszínen, a közlekedés pedig leállt, amíg a szakemberek intézkedtek a baleset miatt – Ajkamentők Facebook-oldala.

A baleset a 8-as főúton történt, az ütközés után teljes útlezárást rendeltek el.

Forrás: Ajkamentők Facebook oldala

Baleset miatt elterelt forgalom

Az Ajkamentők bejegyzése szerint egy nyerges vontató és egy személygépkocsi ütközött össze, amelynek következtében a személyautó vezetője a helyszínen életét vesztette. A teherautó sofőrje könnyű sérülésekkel megúszta.

Forrás: Facebook/Veszprém vármegyei rendőrség

A Veszprém vármegyei rendőrség közölte, hogy a 104-es és 105-ös kilométerszelvény között teljes útlezárás lépett életbe. A forgalmat Apácatorna, Veszprémgalsa és Kisberzseny felé terelik, és a rendőrség fokozott körültekintést kér a közlekedőktől.

Forrás: Ajkamentők Facebook oldala

Az Ajkamentők tájékoztatása szerint a vontatót daruval kellett kiemelni, ezért a reggeli órákban is tartott a lezárás. A torlódások a környékbeli falvak útjain is érezhetőek voltak.

Az eset után a mentősök és a rendőrök is hangsúlyozták: a felelősségteljes vezetés mindenki biztonsága érdekében elengedhetetlen. Az Ajkamentők posztja zárásként figyelmeztetett: „Vezessünk óvatosabban, ne legyen tragédia a közlekedésből.”