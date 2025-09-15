szeptember 15., hétfő

EnikőMelitta névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Baleset

2 órája

Tragédia, teljes útzár a 8-ason!

Címkék#baleset#tragédia#Ajkamentő#Apácatorna#8-as#Kisberzseny#Veszprém

Rendőrautók és mentők fényei villantak fel a 8-as főút mentén. A hajnali órákra sejthető volt, hogy komoly baleset történt. Információink szerint még most is teljes az útzár!

Balogh Rebeka

Hétfő hajnalban teljes útlezárást rendeltek el a 8-as főút Apácatornához közeli szakaszán. A rendőrök és a mentők hosszú időn át dolgoztak a helyszínen, a közlekedés pedig leállt, amíg a szakemberek intézkedtek a baleset miatt – Ajkamentők Facebook-oldala.

A baleset a 8-as főúton történt, az ütközés után teljes útlezárást rendeltek el. Forrás: Ajkamentők Facebook oldala
A baleset a 8-as főúton történt, az ütközés után teljes útlezárást rendeltek el.
Forrás: Ajkamentők Facebook oldala 

Baleset miatt elterelt forgalom

Az Ajkamentők bejegyzése szerint egy nyerges vontató és egy személygépkocsi ütközött össze, amelynek következtében a személyautó vezetője a helyszínen életét vesztette. A teherautó sofőrje könnyű sérülésekkel megúszta.

Forrás: Facebook/Veszprém vármegyei rendőrség

A Veszprém vármegyei rendőrség közölte, hogy a 104-es és 105-ös kilométerszelvény között teljes útlezárás lépett életbe. A forgalmat Apácatorna, Veszprémgalsa és Kisberzseny felé terelik, és a rendőrség fokozott körültekintést kér a közlekedőktől.

Forrás: Ajkamentők Facebook oldala 

Az Ajkamentők tájékoztatása szerint a vontatót daruval kellett kiemelni, ezért a reggeli órákban is tartott a lezárás. A torlódások a környékbeli falvak útjain is érezhetőek voltak.

Az eset után a mentősök és a rendőrök is hangsúlyozták: a felelősségteljes vezetés mindenki biztonsága érdekében elengedhetetlen. Az Ajkamentők posztja zárásként figyelmeztetett: „Vezessünk óvatosabban, ne legyen tragédia a közlekedésből.”

Forrás: Ajkamentők Facebook oldala 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu