Fekete csütörtök: 40 súlyos baleset, 2 halott, 263 elfogás

Magyarország területén a 2025. szeptember 25-én 0 óra és 24 óra közötti időszakban a rendőrök 40 személyi sérüléses közúti közlekedési baleset helyszínén intézkedtek, melyből egy halálos kimenetelű közlekedési balesetben két ember vesztette életét, 9 súlyos és 30 könnyű sérüléssel végződött – írja a police.hu.

A szolgálatot ellátó állomány összesen 263 személyt fogott el, közülük 31 embert az ellenük érvényben lévő körözés alapján, 67 főt bűncselekmény elkövetésén értek tetten. 216 embert állítottak elő, köztük 78 főt bűncselekmény elkövetésének gyanúja miatt. Biztonsági intézkedés 75 esetben történt. A rendőrök munkája során kiemelt figyelmet fordítottak a közrend és a közlekedésbiztonság fenntartására. Az intézkedések célja a bűncselekmények megelőzése és a lakosság védelmének biztosítása volt.