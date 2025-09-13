szeptember 13., szombat

Bíróság

17 perce

Halálos közúti balesetet okozott a gondatlan sofőr

Címkék#baleset#gyalogos#halálos sérülés

A Pápai Járásbíróság szeptember 16-án előkészítő ülést tart annak a személynek az ügyében, aki autójával elgázolt egy gyalogost, aki később belehal sérüléseibe.

Szilas Lilla

A vádlott 2022. december 13-án, késő délután személyautóval közlekedett. Az idő derült volt, kezdett besötétedni, de működött a közvilágítás. Az út száraz, tiszta, a forgalom gyenge volt. Eközben a sértett gyalogosan haladt – írja a birosag.hu a halálos közúti balesettel kapcsolatban. 

Elkerülhető lett volna a halálos közúti baleset
Elkerülhető lett volna a halálos közúti baleset
Fotó: Getty Images

A vádlott egy kereszteződéshez ért, ahol egyenesen továbbhajtott. Autóját 30–40 km/h sebességre gyorsította, de nem figyelt kellően, így nem vette észre a balról érkező gyalogost, aki részben átlósan kelt át az úttesten. Emiatt a gépkocsi bal elejével elütötte. 

A balesetbe belehalt a gyalogos

Az ütközéskor a sértett a motorháztetőre csapódott, feje betörte a szélvédőt, majd a földre zuhant és 18,5–19,5 métert csúszott a betonon. A vádlott autója 27–28 méterrel az ütközési pont után állt meg.

Ha a vádlott időben észreveszi a gyalogost, akkor 30 km/h sebességnél enyhe fékezéssel, 40 km/h-nál erősebb fékezéssel is el tudta volna kerülni a balesetet. Ő azonban a gyalogost az ütközés pillanatáig nem észlelte.

A baleset következtében a sértett 8 napon túl gyógyuló, súlyos sérüléseket szenvedett, amelyeket intenzív osztályon kezeltek, de a sértett 2023. január 8-án belehalt sérüléseibe.

 

