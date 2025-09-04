Baleset
41 perce
Kerítésnek ütközött egy autó a Balatonnál, a mentőket is riasztani kellett
Kerítésnek ütközött egy személyautó Balatonalmádiban, az Erkel Ferenc úton, az Ipoly utca közelében.
A balatonfűzfői hivatásos tűzoltók érkeztek a műszaki mentéshez - adja hírül a katasztrófavédelem.
A többi hatóság is a helyszínen van és dolgozik.
