Motorossal ütközött egy személykocsi a 71-esen

Nagy Judit rendőrségi szóvivőtől megtudtuk, egy balra kanyarodó autót előzött a motoros, amikor a baleset bekövetkezett.

A helyszínre érkező badacsonytomaji hivatásos tűzoltók áramtalanították a gépkocsit - adja hírül a katasztrófavédelem. Információnk szerint a motoros könnyebb sérülést szenvedett.

A baleset következtében az érintett útszakaszon csak fél pályán haladhat a forgalom.