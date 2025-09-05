szeptember 5., péntek

LőrincViktor névnap

Baleset

2 órája

Motorossal ütközött egy személykocsi a 71-esen

Címkék#baleset#motorkerékpáros#személyautó

Egy személyautó és egy motorkerékpáros ütközött össze Kővágóörsnél, a 71-es főút 69-es kilométerénél.

Veol.hu

Nagy Judit rendőrségi szóvivőtől megtudtuk, egy balra kanyarodó autót előzött a motoros, amikor a baleset bekövetkezett.

A helyszínre érkező badacsonytomaji hivatásos tűzoltók áramtalanították a gépkocsit - adja hírül a katasztrófavédelem. Információnk szerint a motoros könnyebb sérülést szenvedett.

A baleset következtében az érintett útszakaszon csak fél pályán haladhat a forgalom.

 

