Baleset
1 órája
Motorossal ütközött egy személykocsi a 71-esen
Egy személyautó és egy motorkerékpáros ütközött össze Kővágóörsnél, a 71-es főút 69-es kilométerénél.
Nagy Judit rendőrségi szóvivőtől megtudtuk, egy balra kanyarodó autót előzött a motoros, amikor a baleset bekövetkezett.
A helyszínre érkező badacsonytomaji hivatásos tűzoltók áramtalanították a gépkocsit - adja hírül a katasztrófavédelem. Információnk szerint a motoros könnyebb sérülést szenvedett.
A baleset következtében az érintett útszakaszon csak fél pályán haladhat a forgalom.
