Személykocsi szorult a kamion alá - sokkoló fotókon a halálos baleset

A reggeli csúcsforgalom idején, az M1-es autópálya egyik szakaszán komoly fennakadást okozott egy súlyos közlekedési baleset. A helyszínre érkező egységek perceken belül megkezdték a mentést, miután kiderült, hogy a személyautó teljesen beszorult a kamion alá, vezetője pedig nem tudott kiszabadulni. A forgalom lelassult, a mentés órákig tartott, miközben a tűzoltók hidraulikus eszközökkel próbálták kiszabadítani a sofőrt. A súlyos baleset érthetően megrázta az arra közlekedőket – írta a Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság.

Sokkoló baleset: kamion alá szorult az autó

Forrás: BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

Sokkoló baleset: kamion alá szorult az autó

A szerencsétlenség az M1-es 147-es kilométerénél, Lébény térségében, a határ felé vezető oldalon történt. Egy személyautó hátulról belecsapódott egy forgalmi okok miatt álló kamionba. Az ütközés olyan erejű volt, hogy az autó szinte teljes egészében a nyerges vontató alá gyűrődött.