Tragédia az autópályán

2 órája

Személykocsi szorult a kamion alá - sokkoló fotókon a halálos baleset

Megdöbbentő baleset történt hétfő reggel az M1-es autópályán: egy személyautó hátulról belerohant egy álló kamionba, majd alászorult a monstrum alá. A sofőr is a járműben rekedt.

Veol.hu

A reggeli csúcsforgalom idején, az M1-es autópálya egyik szakaszán komoly fennakadást okozott egy súlyos közlekedési baleset. A helyszínre érkező egységek perceken belül megkezdték a mentést, miután kiderült, hogy a személyautó teljesen beszorult a kamion alá, vezetője pedig nem tudott kiszabadulni. A forgalom lelassult, a mentés órákig tartott, miközben a tűzoltók hidraulikus eszközökkel próbálták kiszabadítani a sofőrt. A súlyos baleset érthetően megrázta az arra közlekedőket – írta a Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság.

Forrás:  BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

A szerencsétlenség az M1-es 147-es kilométerénél, Lébény térségében, a határ felé vezető oldalon történt. Egy személyautó hátulról belecsapódott egy forgalmi okok miatt álló kamionba. Az ütközés olyan erejű volt, hogy az autó szinte teljes egészében a nyerges vontató alá gyűrődött.

Fotók: Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

A helyszínre érkező hivatásos tűzoltók feszítő-vágó eszközökkel láttak neki a mentésnek. A baleset pontos oka egyelőre nem ismert, de a körülmények arra utalnak, hogy a figyelmetlenség vagy a követési távolság be nem tartása is szerepet játszhatott. Az ilyen esetek rávilágítanak arra, hogy a közlekedésbiztonság, a figyelmes vezetés, valamint az útviszonyokhoz való alkalmazkodás elengedhetetlen minden közlekedő számára.

Az Országos Mentőszolgálat a kemma kérdésére elmondta, hogy a balesetben egy fiatal nő olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen életét vesztette.

 

