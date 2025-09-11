szeptember 11., csütörtök

Balesetek

1 órája

Vadgázolás és karambolok vármegyeszerte

A Veszprém Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szerdai összefoglalójában több balesetről is olvashatunk.

Szilas Lilla

Motorkerékpárral ütközött egy személyautó a Pápa és Adásztevel közötti 8304-es úton. A pápai hivatásos tűzoltók áramtalanítást végeztek. A személyautóban egy ember ült, a motoron is csak annak vezetője tartózkodott. Mindketten megsérültek, kórházba kerültek – közölte a balesettel kapcsolatban Veszprém Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság.

Baleset: elgázolt egy vadat, és árokba csúszott egy személygépkocsi a 73-as főúton
Fotó: Balatonfüredi Önkormányzati Tűzoltóság

Szintén aznap traktor ütközött villanyoszlopnak Ősiben, a Béke utcában. A pétfürdői hivatásos tűzoltók a járművet áramtalanították. Személyi sérülés nem történt. 

További súlyos balesetek szerdán

Elgázolt egy vadat, és árokba csúszott egy személygépkocsi a 73-as főúton, Paloznak térségében, a Nosztori-tetőn. A vad a jármű alá szorult. A műszaki mentést végző balatonfüredi önkormányzati tűzoltók áramtalanították a járművet. Az autó vezetője, aki egyedül utazott a kocsiban, megsérült, a mentők kórházba szállították. A tűzoltók segítettek a vadásztársaság tagjának kiszedni az állat tetemét az összetört autó alól.

Szalagkorlátnak ütközött egy személygépkocsi Herend külterületén, a 8-as főúton. A veszprémi hivatásos és a herendi önkéntes tűzoltók vonultak az esethez, áramtalanítást végeztek és a helyszínelést követően letakarították az úttestet. Az autóban hárman utaztak, egy ember megsérült az eset során, a mentők kórházba szállították. 

 

