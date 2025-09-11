1 órája
Vízátfolyás okozott súlyos balesetet a 8-as főúton (helyszíni fotó)
Szeptember tizedikén este fél tíz körül baleset történt a 8-as főúton, amiről a Veszprém Vármegyei Rendőr-főkapitányságtól kértünk tájékoztatást.
Szeptember 10-én délután, este nagy mennyiségű csapadék hullott, ami miatt az utakon vízátfolyások alakultak ki. A 8-as főúton közlekedve, Herend térségében egy autó egy ilyen vízátfolyáson csúszott meg, amiből komoly baleset lett.
Az Ajkamentők Facebook-oldal bejegyzése szerint szerdán este Veszprémből tartott vissza Ajkára a 22-es egységük, mikor Herend térségében belefutottak a balesetbe.
Baleset az esőzések miatt
A Veszprém Vármegyei Rendőr-főkapitányság szóvivője, Nagy Judit szerkesztőségünknek elmondta, hogy az autó megcsúszott a vízátfolyáson, majd a szalagkorlátnak ütközött. A baleset következtében az autó három utasa közül egy könnyebben megsérült, őt a mentők a veszprémi kórházba szállították.
