Vízátfolyás okozott súlyos balesetet a 8-as főúton (helyszíni fotó)

Szeptember 10-én délután, este nagy mennyiségű csapadék hullott, ami miatt az utakon vízátfolyások alakultak ki. A 8-as főúton közlekedve, Herend térségében egy autó egy ilyen vízátfolyáson csúszott meg, amiből komoly baleset lett.

A balesetben egy személy megsérült

Forrás: Facebook/Ajkamentők

Az Ajkamentők Facebook-oldal bejegyzése szerint szerdán este Veszprémből tartott vissza Ajkára a 22-es egységük, mikor Herend térségében belefutottak a balesetbe.

Baleset az esőzések miatt

A Veszprém Vármegyei Rendőr-főkapitányság szóvivője, Nagy Judit szerkesztőségünknek elmondta, hogy az autó megcsúszott a vízátfolyáson, majd a szalagkorlátnak ütközött. A baleset következtében az autó három utasa közül egy könnyebben megsérült, őt a mentők a veszprémi kórházba szállították.