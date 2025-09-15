szeptember 15., hétfő

Volt itt minden

2 órája

Vonatgázolás, kutyaharapás és tomboló vadak

Címkék#balesetek#összefoglaló#közlekedés

Igazán eseménydús hét áll mögöttünk. Mutatjuk az elmúlt hét legtragikusabb történéseit.

Farkas Réka

A múlt hét sem múlt el balesetek nélkül, és sajnos többen életüket vesztették. A vadak és a kedvencek sem kímélték a közlekedőket.

Baleseti összefoglaló: Gázolás,vadak,harapás
Forrás: Veol

Balesetek rázták meg a vármegyét

Hétfőn egy vonat gázolt el egy embert, ami sajnos tragikusan végződött.

Később az M1-es autópályán egy autó került kamion alá, komoly fennakadásokat okozva a forgalomban.

Sajnos a vasárnap is bővelkedett balesetekben

Autók ütköztek Uzsán, az egyik jármű árokba csúszott, a tűzoltók áramtalanították a sérült személygépkocsit, a vezetőjét könnyű sérüléssel szállították a tapolcai kórházba a mentők. A beavatkozás idejére félpályás útzár volt érvényben.

Két személygépkocsi ütközött össze Eplényben tegnap délután, a járművekben öt ember utazott, a mentők az összes utast könnyű sérülésekkel szállították a veszprémi kórházba.

Vadak az úton

A közlekedés során nemcsak a járművek és sofőrök okoztak gondot: az erdők és mezők vadjai is több gépkocsinak váltak végzetes akadályává.

Emellett a házikedvencek sem maradtak tétlenek, egy utcán kószáló kutya többször is problémát okozott.

 

