2 órája
Vonatgázolás, kutyaharapás és tomboló vadak
Igazán eseménydús hét áll mögöttünk. Mutatjuk az elmúlt hét legtragikusabb történéseit.
A múlt hét sem múlt el balesetek nélkül, és sajnos többen életüket vesztették. A vadak és a kedvencek sem kímélték a közlekedőket.
Balesetek rázták meg a vármegyét
Hétfőn egy vonat gázolt el egy embert, ami sajnos tragikusan végződött.
Ismét embert gázolt a vonat, az áldozatnak esélye sem volt a túlélésre
Később az M1-es autópályán egy autó került kamion alá, komoly fennakadásokat okozva a forgalomban.
Személykocsi szorult a kamion alá - sokkoló fotókon a halálos baleset
Sajnos a vasárnap is bővelkedett balesetekben
Autók ütköztek Uzsán, az egyik jármű árokba csúszott, a tűzoltók áramtalanították a sérült személygépkocsit, a vezetőjét könnyű sérüléssel szállították a tapolcai kórházba a mentők. A beavatkozás idejére félpályás útzár volt érvényben.
Két személygépkocsi ütközött össze Eplényben tegnap délután, a járművekben öt ember utazott, a mentők az összes utast könnyű sérülésekkel szállították a veszprémi kórházba.
Vadak az úton
A közlekedés során nemcsak a járművek és sofőrök okoztak gondot: az erdők és mezők vadjai is több gépkocsinak váltak végzetes akadályává.
Újabb vadbalesetek vármegyénkben – mutatjuk, hogyan előzhetők meg!
Vadat gázolt és fának csapódott egy személykocsi a 73-as főúton (helyszíni fotók)
Emellett a házikedvencek sem maradtak tétlenek, egy utcán kószáló kutya többször is problémát okozott.
Pincsikirály támadt egy járókelőre – Mit tegyél kutyaharapás esetén?