Ittasan okozott balesetet, egy gyerek is megsérült

A vádlott 2021. október 2-án délután, ittas állapotban, 1,71 ezrelék véralkoholszinttel közlekedett Berhida felől Pétfürdő irányába egy Opel Corsával. Az előtte haladó autót nagy sebességgel, kb. 113–120 km/h-val kezdte előzni, anélkül, hogy meggyőződött volna az előzés biztonságáról – írja a balesettel kapcsolatban a birosag.hu.

A frontális balesetben egy felnőtt és egy gyermek sérült meg

Fotó: Getty Images

Eközben áttért a bal oldali sávba, ahol szemből érkezett egy szabályosan közlekedő Opel Astra, amelyben a sofőr mellett egy felnőtt és két kiskorú ült. A vádlott megpróbált visszatérni a saját sávjába, de elvesztette uralmát járműve felett, és az Astra autóval frontálisan ütközött.

A balesetben többen megsérültek

A baleset következtében az Astra megpördült és az árokba sodródott, a vádlott járműve is több tíz métert csúszott tovább. A sértett súlyos, 8 napon túl gyógyuló sérüléseket szenvedett: felkar- és singcsonttörést, amelyből álízület alakult ki, és műtéti beavatkozást igényelt, maradandó egészségkárosodással járva. Az egyik kiskorú utas könnyebb, 8 napon belül gyógyuló sérülést szenvedett.