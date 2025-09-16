szeptember 16., kedd

Életveszélyes bántalmazás

2 órája

Úgy berúgott az esküvője után, hogy majdnem megölt egy embert

Címkék#életveszélyes állapot#verekedés#kocsma

A Veszprémi Törvényszék szeptember 17-én előkészítő ülést tart annak a férfinak az ügyében, aki ittasan megvert egy másik férfit egy kocsma előtt.

Szilas Lilla

A vádlott Pápán a polgári esküvőjét tartotta, a délutáni óráktól nagyobb mennyiségben pálinkát és whiskyt fogyasztott. Az ittas állapotban lévő férfi a késő esti órákban egy kocsmában is próbált alkoholt fogyasztani, ott azonban közölték vele, hogy hitelre nem tud vásárolni. A sértett szintén ebben a kocsmában sörözött, majd késő éjjel távozott. Ezt követően a vádlott szintén kiment a kocsmából, miközben a mobiltelefonját tartva videóhívást folytatott, amelynek során indulatosan káromkodott - közölte a birosag.hu a bántalmazással kapcsolatban. 

A sértett a bántalmazás következtében nyolc napon túl gyógyuló sérüléseket szenvedett
A sértett a bántalmazás következtében nyolc napon túl gyógyuló sérüléseket szenvedett
Fotó: Pixabay

Ezt meghallva a kocsma előtti járdaszakaszon tartózkodó sértett kérdőre vonta a vádlottat, hogy ezt neki mondta-e, aki közölte a sértettel, hogy nem. Néhány másodperc elteltével a vádlott – továbbra is videóhívást folytatva –, határozott léptekkel megindult a sértett felé, majd amikor odaért, ököllel erőteljesen megütötte a sértett fejét – annak bal szeme környékén –, aki tompítás nélkül a járdára zuhant és az eszméletét vesztette, a fejét pedig tarkórészen a járda aszfaltburkolatába verte. Az ütést követően a vádlott elsétált a helyszínről.

A bántalmazás után életveszélyes állapotba került a sértett

A sértett a bántalmazás következtében nyolc napon túl gyógyuló sérüléseket szenvedett, amelyek tényleges gyógytartama 3 hónap, nála koponyaűri levegőgyülem is kialakult, amely életveszélyes állapotot eredményezett. A koponyaüregben kialakult levegőzárványok megteremtették a koponyaűri fertőzéses szövődmény lehetőségét, így a koponya sérülései – közvetett módon – a sértett halálhoz is vezethettek volna, amely a szakszerű orvosi ellátás miatt maradt el.

 

 

