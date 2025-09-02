szeptember 2., kedd

DorinaRebeka névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Vádemelés

1 órája

Rátámadt anyósára egy fiatal nő: fojtogatta, megütötte, megöléssel fenyegette

Címkék#bántalmazás#testi sértés#vita

Megtámadta élettársa édesanyját egy nő a pápai családsegítő szolgálat folyosóján még tavaly februárban.

Szilas Lilla

A vádirat szerint a 30 éves elkövető haragban volt a sértettel, amikor a családsegítőnél összetalálkoztak és szóváltásba kerültek egymással. A vádlott vállon lökte az asszonyt, megfogta az egyik karját, miközben megöléssel fenyegette - közölte a Veszprém Vármegyei Főügyészség a bántalmazással kapcsolatban. 

Vitájuknak és a bántalmazásnak a családsegítő munkatársa próbált véget vetni
A bántalmazásnak a családsegítő munkatársa próbált véget vetni
Fotó: Getty Images Hungary

Bántalmazássá fajult a vita

Vitájuknak és a bántalmazásnak a családsegítő munkatársa próbált véget vetni azzal, hogy közéjük állt. Az elkövető azonban még ekkor is megfogta a sértett nyakát és állon ütötte, a további tettlegességgel pedig csak a munkatárs felszólítására hagyott fel.

A Pápai Járási Ügyészség garázdaság és könnyű testi sértés vétsége miatt emelt vádat a nővel szemben, vádiratában pedig tárgyalás mellőzésével büntetővégzés meghozatalára és abban pénzbüntetés kiszabására tett indítványt a Pápai Járásbíróságnak.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu