Rátámadt anyósára egy fiatal nő: fojtogatta, megütötte, megöléssel fenyegette

A vádirat szerint a 30 éves elkövető haragban volt a sértettel, amikor a családsegítőnél összetalálkoztak és szóváltásba kerültek egymással. A vádlott vállon lökte az asszonyt, megfogta az egyik karját, miközben megöléssel fenyegette - közölte a Veszprém Vármegyei Főügyészség a bántalmazással kapcsolatban.

A bántalmazásnak a családsegítő munkatársa próbált véget vetni

Fotó: Getty Images Hungary

Bántalmazássá fajult a vita

Vitájuknak és a bántalmazásnak a családsegítő munkatársa próbált véget vetni azzal, hogy közéjük állt. Az elkövető azonban még ekkor is megfogta a sértett nyakát és állon ütötte, a további tettlegességgel pedig csak a munkatárs felszólítására hagyott fel.

A Pápai Járási Ügyészség garázdaság és könnyű testi sértés vétsége miatt emelt vádat a nővel szemben, vádiratában pedig tárgyalás mellőzésével büntetővégzés meghozatalára és abban pénzbüntetés kiszabására tett indítványt a Pápai Járásbíróságnak.