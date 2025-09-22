A munkahelyéről rángatta ki élettársát, hogy bántalmazza (videó!)

Szeptember 16-án kora délután érkezett bejelentés a rendőrségre, hogy egy férfi Veszprémben berontott élettársa munkahelyére, kirángatta az épületből, és többször bántalmazta, ezután sietve távozott – írta a police.hu.

A férfi többször bántalmazta párját az elmúlt időszakban

Fotó: police.hu

Bántalmazta élettársát

A járőrök pár percen belül a belvárosban fogták el a 25 éves Veszprém környéki férfit, előállították, majd őrizetbe vették. A nyomozók gyanúsítottként hallgatták ki, és kezdeményezték letartóztatását. Kiderült, az elkövető többször bántalmazta párját az elmúlt időszakban.

Kapcsolati erőszak és zaklatás miatt folyik eljárás ellene.