Elfogták
3 órája
A munkahelyéről rángatta ki élettársát, hogy bántalmazza (videó!)
Többször is bántalmazta párját egy 25 éves Veszprém környéki férfi.
Szeptember 16-án kora délután érkezett bejelentés a rendőrségre, hogy egy férfi Veszprémben berontott élettársa munkahelyére, kirángatta az épületből, és többször bántalmazta, ezután sietve távozott – írta a police.hu.
Bántalmazta élettársát
A járőrök pár percen belül a belvárosban fogták el a 25 éves Veszprém környéki férfit, előállították, majd őrizetbe vették. A nyomozók gyanúsítottként hallgatták ki, és kezdeményezték letartóztatását. Kiderült, az elkövető többször bántalmazta párját az elmúlt időszakban.
Kapcsolati erőszak és zaklatás miatt folyik eljárás ellene.
2025.09.16. 15:30
2025.09.17. 18:00
