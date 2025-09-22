szeptember 22., hétfő

Móric névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Elfogták

3 órája

A munkahelyéről rángatta ki élettársát, hogy bántalmazza (videó!)

Címkék#őrizet#erőszak#rendőrség

Többször is bántalmazta párját egy 25 éves Veszprém környéki férfi.

Szilas Lilla

Szeptember 16-án kora délután érkezett bejelentés a rendőrségre, hogy egy férfi Veszprémben berontott élettársa munkahelyére, kirángatta az épületből, és többször bántalmazta, ezután sietve távozott – írta a police.hu

A férfi többször bántalmazta párját az elmúlt időszakban
A férfi többször bántalmazta párját az elmúlt időszakban
Fotó: police.hu

Bántalmazta élettársát

A járőrök pár percen belül a belvárosban fogták el a 25 éves Veszprém környéki férfit, előállították, majd őrizetbe vették. A nyomozók gyanúsítottként hallgatták ki, és kezdeményezték letartóztatását. Kiderült, az elkövető többször bántalmazta párját az elmúlt időszakban.

Kapcsolati erőszak és zaklatás miatt folyik eljárás ellene.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu