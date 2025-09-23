szeptember 23., kedd

Kirángatta munkahelyéről

1 órája

Letartóztatásba kerül a párját sokszor a gyerekei szeme előtt bántalmazó férfi

Címkék#erőszak#kisgyerek#munkahely

Kapcsolati erőszak és zaklatás miatt letartóztatását indítványozta a Veszprémi Járási Ügyészség annak 25 éves férfinak, aki a megalapozott gyanú szerint – miután hónapokon keresztül durván bánt az élettársával – 2025. szeptember 16-án a munkahelyén is bántalmazta.

Szilas Lilla

Az eljárás adatai szerint az elkövető kezdetektől agresszíven viselkedett a párjával, tettleg bántalmazta, trágár módon szidalmazta, melynek többször az általuk nevelt kisgyermekek is szem- és fültanúi voltak – közölte a Veszprém Vármegyei Főügyészség. 

A férfi bántalmazta páráját és a munkahelye felgyújtásával fenyegette
A férfi bántalmazta párját, és a munkahely felgyújtásával fenyegette az intézmény vezetőjét
Fotó: Veszprém Vármegyei Rendőrség/Facebook

2025. szeptember 16-án előbb telefonon hívta az éppen munkában lévő sértettet, majd személyesen is megjelent a munkahelyén, ahol kihívta az utcára, és elkérte tőle a mobiltelefonját, azzal, hogy a készüléket eladja. A nő eleget is tett a kérésnek, ám rövid idő elteltével a férfi magából kikelve visszatért, és trágár fenyegetések közepette szólította fel párját a telefon gyári beállításainak visszaállítására.

Kirángatta a munkahelyéről, hogy bántalmazza

Miután ez megtörtént, a férfi távozott a készülékkel, de kora délután visszatért, és követelte, hogy a nő menjen ki vele az épület elé. A sértett ennek nem tett eleget, mire a gyanúsított erőszakkal kényszerítette, illetve felszólította, hogy öltözzön, és menjen vele haza. A sértett hiába mondta, hogy munkaidőben van, s ezért nem mehet, a férfi bement az intézménybe, és a vezetőtől követelte, hogy engedje el az élettársát. Amikor az intézményvezető közölte, hogy ez nem lehetséges, a gyanúsított vele is trágár módon beszélt, majd az épület felgyújtásával fenyegette.

Az ügyészség a szökés, elrejtőzés, valamint a bűnismétlés és a bizonyítás megnehezítésének veszélye miatt tett indítványt a gyanúsított letartóztatására, melynek a Veszprémi Járásbíróság nyomozási bírója helyt adott és a kényszerintézkedést egy hónapra elrendelte. A gyanúsított védője az ülésen nem volt jelen, így végzés nem végleges. 

 

