Tragikus döntés

2 órája

Halálba akarta segíteni súlyos beteg édesapját egy 14 éves fiú

Címkék#tehetetlenség#életveszély#bicska#apa

Néhány nap múlva tölti be 14. életévét az a fiú, aki beteg édesapja szenvedéseit látva úgy határozott, halálba segíti őt.

Farkas Réka

Egyik kórházi látogatása során a sarkadi fiú elővette a bicskáját, majd elvágta azt a csövet, amely a centrális vénán keresztül, egy pumpa segítségével juttatta a gyógyszereket a beteg édesapa szervezetébe.

Beteg édesapa életveszélyben: saját fia akarta a halálba segíteni
A beteg édesapa majdnem meghalt
Forrás: beol.hu

A beteg édesapa majdnem meghalt

Az intenzív osztály dolgozói időben észrevették a történteket, és sikeres beavatkozásuknak köszönhetően az apa életét meg tudták menteni. A tett könnyen életveszélyes következményekkel járhatott volna: az apa akár el is vérezhetett volna, vagy a vénába jutó levegő légbuborékot képezve légembóliát idézhetett volna elő. A fiú a történtek után beismerő vallomást tett.

Elmondása alapján nem tudta feldolgozni, hogy az addig erősnek látott apja hirtelen ágyhoz kötve, kiszolgáltatott állapotba került.

A fiú bicskája.
A fiú bicskája
Forrás: beol.hu

Csak akkor eszmélt rá cselekedete súlyára, amikor meglátta a kifolyó vért és az érkező ápolókat. Mással is próbálkozott a fiatal, a részleteket a beol.hu-n olvashatják ide kattintva.

 

A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
