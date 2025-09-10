Halálba akarta segíteni súlyos beteg édesapját egy 14 éves fiú

Egyik kórházi látogatása során a sarkadi fiú elővette a bicskáját, majd elvágta azt a csövet, amely a centrális vénán keresztül, egy pumpa segítségével juttatta a gyógyszereket a beteg édesapa szervezetébe.

A beteg édesapa majdnem meghalt

Forrás: beol.hu

Az intenzív osztály dolgozói időben észrevették a történteket, és sikeres beavatkozásuknak köszönhetően az apa életét meg tudták menteni. A tett könnyen életveszélyes következményekkel járhatott volna: az apa akár el is vérezhetett volna, vagy a vénába jutó levegő légbuborékot képezve légembóliát idézhetett volna elő. A fiú a történtek után beismerő vallomást tett.

Elmondása alapján nem tudta feldolgozni, hogy az addig erősnek látott apja hirtelen ágyhoz kötve, kiszolgáltatott állapotba került.

A fiú bicskája

Forrás: beol.hu

Csak akkor eszmélt rá cselekedete súlyára, amikor meglátta a kifolyó vért és az érkező ápolókat. Mással is próbálkozott a fiatal, a részleteket a beol.hu-n olvashatják ide kattintva.