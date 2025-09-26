Középiskolások megrongálták egy veszprémi szórakozóhely biliárdasztalát

Egy veszprémi vendéglátóhely tulajdonosa tett bejelentést a rendőrségre április 24-én reggel, hogy előző este négy fiatal összefirkálta a biliárdasztalt, mellyel közel 150 000 forintos kárt okoztak - írja a police.hu.

150 ezer forintos kárt tettek a biliárdasztalban

Fotó: police.hu

Megrongálták a biliárdasztalt

A széles körű adatgyűjtés révén a nyomozók azonosították a négy helyi, középiskolás fiút, majd gyanúsítottként hallgatták ki őket. Rongálás miatt folyt ellenük eljárás.

A Veszprémi Rendőrkapitányság a napokban fejezte be a vizsgálatot, és az iratokat vádemelési javaslattal átadta az ügyészségnek.