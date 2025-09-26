150 ezer forintos kár
53 perce
Középiskolások megrongálták egy veszprémi szórakozóhely biliárdasztalát
A nyomozók azonosították, majd kihallgatták azokat a fiatalokat, akik megrongálták egy szórakozóhely biliárdasztalát.
Egy veszprémi vendéglátóhely tulajdonosa tett bejelentést a rendőrségre április 24-én reggel, hogy előző este négy fiatal összefirkálta a biliárdasztalt, mellyel közel 150 000 forintos kárt okoztak - írja a police.hu.
Megrongálták a biliárdasztalt
A széles körű adatgyűjtés révén a nyomozók azonosították a négy helyi, középiskolás fiút, majd gyanúsítottként hallgatták ki őket. Rongálás miatt folyt ellenük eljárás.
A Veszprémi Rendőrkapitányság a napokban fejezte be a vizsgálatot, és az iratokat vádemelési javaslattal átadta az ügyészségnek.
