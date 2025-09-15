szeptember 15., hétfő

Trükk

2 órája

Alaposan megpakolta az autót – csak fizetni nem akart

Egy veszprémi bevásárlóközpontban trükközött egy 59 éves hajmáskéri nő, a nyomozók gyanúsítottként hallgatták ki.

Egy veszprémi bevásárlóközpont biztonsági őre szeptember 13-án tett bejelentést a rendőrségre bolti lopás miatt. A járőrök igazoltatták az üzletben visszatartott, 59 éves hajmáskéri nőt – írja a police.hu.

A bolti lopásból származó ruhaneműk, műszaki cikkek és élelmiszerek Forrás: police.hu
A bolti lopásból származó ruhaneműk, műszaki cikkek és élelmiszerek
Forrás: police.hu

Trükkös bolti lopás

Elszámoltatása során megállapították, hogy ruhaneműt, műszaki cikket és élelmiszereket akart az önkiszolgáló kasszánál áthaladva elvinni oly módon, hogy csupán egy termék vételárát fizette ki. Autója átvizsgálásakor több árucikket is találtak a járőrök, melyek eredetével nem tudott elszámolni. Ezután előállították tettest, és a nyomozók üzletszerűen elkövetett lopás bűntett megalapozott gyanúja miatt hallgatták ki.

Ügyetlen tolvajok

Sajnos igen nagy számban járnak közöttünk olyanok, akik időnként elfelejtik, hogy a boltból kivitt árukért fizetni is illene. De úgy látszik, a szerencse nem mindig szegődik melléjük. Volt, aki eggyel kisebb cipőt lopott, mint a lába, ezért egyszerűen visszavitte a bolt kicseréltetni, volt, aki egy tálca sörrel távozott boldogan, de meginni már nem volt ideje. Olyan autótolvaj is akadt, aki – miután összetörte a lopott járművet – egyszerűen elaludt benne.


 

