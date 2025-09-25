Agyba-főbe vertek a tolvajok egy férfit, aki az eladó segítségére sietett

A szombathelyi üzletet vezető nő megpróbálta megállítani őket, és felszólította, hogy adják vissza a lopott árut, de a férfiak fellökték őt és kiszaladtak a boltból. Ekkor egy vásárló a segítségére sietett a nőnek, ám a tolvajok rátámadtak. Olyan brutálisan bántalmazták, hogy akkor sem hagyták abba az ütlegelést, amikor a férfi már képtelen volt védekezni. Súlyos sérülésekkel, erősen vérző állapotban a bolt előtti járdán hagyták, majd elmenekültek.

Brutális támadás áldozata lett az eladó segítségére siető férfi

Fotó: Horváth Balázs/vaol.hu

A helyszínre érkező rendőrök elfogták és előállították a két tolvajt, a sérült férfit pedig mentő szállította kórházba - írja cikkében a Vaol, ahol további részleteket is olvashatnak a brutális támadásról.

Megyénkben is akad példa brutális támadásokra

Mint korábban megírtuk, a bíróság a Pápai Járási Ügyészség indítványára elrendelte egy 36 éves férfi távoltartását, aki a gyanú szerint másfél hónapon keresztül rendszeresen bántalmazta élettársát Pápán. A nyomozók kapcsolati erőszak és magánlaksértés miatt hallgatták ki.

A rendelkezésre álló adatok szerint a férfi 2025 júliusának végén, egy éjszakai vita során ittasan arcon ütötte, majd ököllel homlokon vágta a nőt. Másnap reggel, miután a sértett elküldte, erőszakkal betört a lakásba: kitépte a reteszes ajtót, és akarata ellenére bement. A nő ekkor hívta a rendőrséget, mire a férfi az udvaron a kerítésnek lökte.

Nagyjából két héttel később ismét hasonló konfliktus alakult ki, amely szintén bántalmazásba torkollott. A férfi ekkor is a kerítésnek taszította párját, többször arcon ütötte, amitől a nő a földre esett. A helyzetnek végül a gyanúsított szülei vetettek véget, akik a szomszédból siettek a segítségére.