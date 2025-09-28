30 perce
Többmilliós csalássorozat Ajkán – így verték át a bankokat
Egy Ajkai Járásbíróságon folyó büntetőügy részletei szerint a nyomozás során több személyt is érintő, üzletszerűen elkövetett csalássorozat bontakozott ki.
Az elsőrendű vádlott 2022 végén kötött megállapodást egy ismeretlen személlyel, hogy ellenérték fejében magánszemélytől olyan bankszámlaszámot szerezzen, amelyre bűncselekményből származó pénzösszeg utalható. A vádlott a megállapodás teljesítése érdekében a másodrendű vádlott segítségét kérte, aki bevonta sógorát, a harmadrendű vádlottat, hogy a saját nevére vállalkozói bankszámlát nyisson. A bankszámlát azzal a céllal hozták létre, hogy a későbbiekben érkező összegeket a bűncselekmény elkövetői hozzáférhessenek, miközben azok eredetét eltitkolták.
A nyomozás során kiderült, hogy az ismeretlen elkövetők 2023 januárjában „klónozott” telefonszámról hívták az ajkai sértettet, banki alkalmazottnak kiadva magukat. A sértettet megtévesztve, az SMS-ben küldött jóváhagyó kódok bediktálására kérték, amivel 7.100.000 forint került átutalásra a harmadrendű vádlott számlájára. Ugyanezen a napon egy másik sértettől 1.690.000 forintot csaltak ki hasonló módszerrel, az összeget szintén a nyíregyházi ATM automatából vették fel.
Az ügy további részletei szerint az elsőrendű vádlott 2022 őszén a negyedrendű vádlott segítségét is igénybe vette, hogy egy bankszámlát nyisson és adatait átadja számára, azzal a céllal, hogy az arra érkező összegek ismeretlen személyekhez jussanak. A negyedrendű vádlott 35.000 forint jutalékot kapott az elsőrendű vádlottól, azonban nem tudott arról, hogy a bankszámlát bűncselekmény elkövetésére használják.
A nyomozati anyagok szerint a csalássorozat jelentős anyagi kárt okozott az érintetteknek, miközben a bűncselekmény elkövetése során a vádlottak módszere szervezett és előre kitervelt volt. A bankszámlák megnyitása, a bankkártyák átadása, valamint a telefonos megtévesztés jól mutatja az ügy komolyságát és a módszerek kifinomultságát. Az ismeretlen elkövetők szerepe a folyamatban továbbra sem tisztázott, de a nyomozás adatai szerint kulcsfontosságú volt a pénzmozgások lebonyolításában.
A bíróság előkészítő ülést tartott az ügyben, amely a közérdeklődésre való tekintettel fokozott figyelmet kapott. A büntetőügy részletei rávilágítanak a csalássorozat összetettségére, az érintett személyek közötti kapcsolatokra és a módszerek precizitására, miközben a nyomozás célja, hogy minden érintett felelősségre vonása megtörténjen.
Az ügy kimenetele a következő hetekben várhatóan további részleteket hoz majd a nyilvánosság számára, és felhívja a figyelmet az ilyen jellegű pénzügyi csalások megelőzésének fontosságára. Az eset különösen tanulságos lehet a banki tranzakciók biztonságát illetően, valamint arra, hogy a csalók gyakran több szereplőt is bevonnak a bűncselekmény sikeres végrehajtásába.
A jelentős kárt okozó, üzletszerűen elkövetett csalás ügyében az előkészítő ülés 2025. szeptember 30-án, kedden 09:00 órakor kerül megrendezésre az Ajkai Járásbíróság fsz. 1. tárgyalótermében