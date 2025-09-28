Többmilliós csalássorozat Ajkán – így verték át a bankokat

Az elsőrendű vádlott 2022 végén kötött megállapodást egy ismeretlen személlyel, hogy ellenérték fejében magánszemélytől olyan bankszámlaszámot szerezzen, amelyre bűncselekményből származó pénzösszeg utalható. A vádlott a megállapodás teljesítése érdekében a másodrendű vádlott segítségét kérte, aki bevonta sógorát, a harmadrendű vádlottat, hogy a saját nevére vállalkozói bankszámlát nyisson. A bankszámlát azzal a céllal hozták létre, hogy a későbbiekben érkező összegeket a bűncselekmény elkövetői hozzáférhessenek, miközben azok eredetét eltitkolták.

Az Ajkai ügyben elkövetett bűncselekmény jelentős anyagi kárt okozott

Forrás: Bence Bezeredy/Getty Images

A nyomozás során kiderült, hogy az ismeretlen elkövetők 2023 januárjában „klónozott” telefonszámról hívták az ajkai sértettet, banki alkalmazottnak kiadva magukat. A sértettet megtévesztve, az SMS-ben küldött jóváhagyó kódok bediktálására kérték, amivel 7.100.000 forint került átutalásra a harmadrendű vádlott számlájára. Ugyanezen a napon egy másik sértettől 1.690.000 forintot csaltak ki hasonló módszerrel, az összeget szintén a nyíregyházi ATM automatából vették fel.

Az ügy további részletei szerint az elsőrendű vádlott 2022 őszén a negyedrendű vádlott segítségét is igénybe vette, hogy egy bankszámlát nyisson és adatait átadja számára, azzal a céllal, hogy az arra érkező összegek ismeretlen személyekhez jussanak. A negyedrendű vádlott 35.000 forint jutalékot kapott az elsőrendű vádlottól, azonban nem tudott arról, hogy a bankszámlát bűncselekmény elkövetésére használják.

A nyomozati anyagok szerint a csalássorozat jelentős anyagi kárt okozott az érintetteknek, miközben a bűncselekmény elkövetése során a vádlottak módszere szervezett és előre kitervelt volt. A bankszámlák megnyitása, a bankkártyák átadása, valamint a telefonos megtévesztés jól mutatja az ügy komolyságát és a módszerek kifinomultságát. Az ismeretlen elkövetők szerepe a folyamatban továbbra sem tisztázott, de a nyomozás adatai szerint kulcsfontosságú volt a pénzmozgások lebonyolításában.

A bíróság előkészítő ülést tartott az ügyben, amely a közérdeklődésre való tekintettel fokozott figyelmet kapott. A büntetőügy részletei rávilágítanak a csalássorozat összetettségére, az érintett személyek közötti kapcsolatokra és a módszerek precizitására, miközben a nyomozás célja, hogy minden érintett felelősségre vonása megtörténjen.