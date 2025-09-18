1 órája
Bűnügyi helyszínelés miatt lezártak egy veszprémi utcát
A reggeli órákban a Fenyves Hostelnél megszúrtak egy nőt, a rendőrség a helyszínelés miatt most lezárta a Halle utcát.
A Halle utca lakosai a reggeli órákban arra lettek figyelmesek, hogy rendőrök és mentők lepték el az utcát, majd mentőhelikopter is érkezett a helyszínre. Később a Veszprém Vármegyei Rendőr-főkapitányság szóvivőjétől megtudtuk, hogy egy egyelőre nem beazonosított tárggyal megszúrtak egy személyt a Fenyves Hostelben. Bűnügyi helyszínelés folyik a szállónál.
Helyszínelés miatt lezárták az utcát
Az Ezt láttam Veszprémben! Facebook-csoport egyik tagja osztotta meg az információt, miszerint a Halle utcát a helyszínélés miatt lezárták. A rendőrök bővebb tájékoztatást ígértek, ha az eset körülményei tisztázódnak.
Információink szerint a támadásban egy nőt szúrtak meg, aki még életben volt, mikor a mentőhelikopter kórházba szállította.
Megszúrtak egy nőt Veszprémben, mentőhelikopter is érkezett a helyszínre