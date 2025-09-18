Bűnügyi helyszínelés miatt lezártak egy veszprémi utcát

A Halle utca lakosai a reggeli órákban arra lettek figyelmesek, hogy rendőrök és mentők lepték el az utcát, majd mentőhelikopter is érkezett a helyszínre. Később a Veszprém Vármegyei Rendőr-főkapitányság szóvivőjétől megtudtuk, hogy egy egyelőre nem beazonosított tárggyal megszúrtak egy személyt a Fenyves Hostelben. Bűnügyi helyszínelés folyik a szállónál.

Helyszínelés miatt lezárták az Halle utcát

Fotó: Ezt láttam Veszprémben/Facebook

Helyszínelés miatt lezárták az utcát

Az Ezt láttam Veszprémben! Facebook-csoport egyik tagja osztotta meg az információt, miszerint a Halle utcát a helyszínélés miatt lezárták. A rendőrök bővebb tájékoztatást ígértek, ha az eset körülményei tisztázódnak.

Információink szerint a támadásban egy nőt szúrtak meg, aki még életben volt, mikor a mentőhelikopter kórházba szállította.