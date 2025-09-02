Online csalás
18 perce
Egy áramszolgáltató nevében próbálják megszerezni bankkártyaadatainkat
Már nem csak bankok, hanem áramszolgáltatók nevében is küldözgetnek hamis üzeneteket az online csalók.
A Veszprém vármegyei rendőrség a Facebook-oldalán osztott meg egy online csalással kapcsolatos bejegyzést, melyben az írják: "Az áramszolgáltató nevében érkező üzenet sokszor csalás! Ha nyelvtanilag helytelen, akkor pedig szinte biztos!"
Honnan tudhatjuk, hogy csalásról van szó?
"Egy ismeretlen forrásból küldött linkre kattintva soha ne add meg a bankkártyád vagy számlád adatait. Kétség esetén a szolgáltatódat vagy a bankodat hívd, a hivatalos elérhetőségeken" - tanácsolja a rendőrség az online csalással kapcsolatban.
