Online csalás

18 perce

Egy áramszolgáltató nevében próbálják megszerezni bankkártyaadatainkat

Címkék#bankkártyaadat#rendőrség#üzenet

Már nem csak bankok, hanem áramszolgáltatók nevében is küldözgetnek hamis üzeneteket az online csalók.

Szilas Lilla

A Veszprém vármegyei rendőrség a Facebook-oldalán osztott meg egy online csalással kapcsolatos bejegyzést, melyben az  írják: "Az áramszolgáltató nevében érkező üzenet sokszor csalás! Ha nyelvtanilag helytelen, akkor pedig szinte biztos!"

Az áramszolgáltató nevében érkező üzenet sokszor csalás
Fotó: Veszprém Vármegyei Rendőrség / Facebook

Honnan tudhatjuk, hogy csalásról van szó?

"Egy ismeretlen forrásból küldött linkre kattintva soha ne add meg a bankkártyád vagy számlád adatait. Kétség esetén a szolgáltatódat vagy a bankodat hívd, a hivatalos elérhetőségeken" - tanácsolja a rendőrség az online csalással kapcsolatban.

 

 

