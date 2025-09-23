szeptember 23., kedd

Tekla névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Bűnügy

2 órája

Csaló üzenetek: se csomag, se pénz

Címkék#rendőrség#üzenetek#küldemény

A Veszprém vármegyei rendőrség a Facebook-oldalán osztotta meg, újabban milyen üzenetekkel próbálkoznak a csalók.

Szilas Lilla

Az üzenetben arra hivatkoznak, hogy a csomag megérkezett a raktárba, de a hiányos cím miatt nem tudják kézbesíteni. Azonban nemcsak a cím frissítését kérik egy linkre kattintva, hanem a szállítási díj kifizetését is. Ilyenkor gyanakodjunk, hogy csalásról van szó. 

Csalás: kérik, hogy fizesd ki a csomagot, majd elveszik a pénzed
Csalás: kérik, hogy fizesd ki a csomagot, majd elveszik a pénzed
Fotó: Veszprém Vármegyei Rendőrség / Facebook

Csalás a csomagokkal

„Kaptál már ilyen vagy hasonló tartalmú üzenetet? Ha nem rendeltél és nem is vársz csomagot, ne kattints a linkre! Ha tudod, hogy érkezik a küldeményed, akkor pedig a hivatalos weboldalra látogass el, vagy hívd az ügyfélszolgálatot" – tanácsolja a Veszprém vármegyei rendőrség. 

Sokan kaptak már hasonló üzeneteket

A kommentelők közül többen megosztották, őket milyen csaló üzenetekkel találták eddig meg:

  • „Igen, rendszeresen küldözgetnek ilyeneket. Nyugodt vagyok, mert ha a rendőrség is tud róla, akkor biztos el is kapják az ilyen csalókat."
  • „Én már mindenféle telefonszolgáltatótól és bankoktól kaptam"
  • „Igazából sajnos minden cég, sőt még a rendőrség nevével is visszaélnek. Sajnos ez megállíthatatlan dolognak tűnik"

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu