2 órája
Csaló üzenetek: se csomag, se pénz
A Veszprém vármegyei rendőrség a Facebook-oldalán osztotta meg, újabban milyen üzenetekkel próbálkoznak a csalók.
Az üzenetben arra hivatkoznak, hogy a csomag megérkezett a raktárba, de a hiányos cím miatt nem tudják kézbesíteni. Azonban nemcsak a cím frissítését kérik egy linkre kattintva, hanem a szállítási díj kifizetését is. Ilyenkor gyanakodjunk, hogy csalásról van szó.
Csalás a csomagokkal
„Kaptál már ilyen vagy hasonló tartalmú üzenetet? Ha nem rendeltél és nem is vársz csomagot, ne kattints a linkre! Ha tudod, hogy érkezik a küldeményed, akkor pedig a hivatalos weboldalra látogass el, vagy hívd az ügyfélszolgálatot" – tanácsolja a Veszprém vármegyei rendőrség.
Sokan kaptak már hasonló üzeneteket
A kommentelők közül többen megosztották, őket milyen csaló üzenetekkel találták eddig meg:
- „Igen, rendszeresen küldözgetnek ilyeneket. Nyugodt vagyok, mert ha a rendőrség is tud róla, akkor biztos el is kapják az ilyen csalókat."
- „Én már mindenféle telefonszolgáltatótól és bankoktól kaptam"
- „Igazából sajnos minden cég, sőt még a rendőrség nevével is visszaélnek. Sajnos ez megállíthatatlan dolognak tűnik"
Vigyázat, átverés! Újságban hirdetnek a tűzifás csalók
Ajkai céget húztak le a csalók: több tízmillió forint tűnt el
Pénznyereménnyel kecsegtették, majd több mint 1 millió forintot emeltek le a számlájáról