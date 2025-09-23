Csaló üzenetek: se csomag, se pénz

Az üzenetben arra hivatkoznak, hogy a csomag megérkezett a raktárba, de a hiányos cím miatt nem tudják kézbesíteni. Azonban nemcsak a cím frissítését kérik egy linkre kattintva, hanem a szállítási díj kifizetését is. Ilyenkor gyanakodjunk, hogy csalásról van szó.

Csalás: kérik, hogy fizesd ki a csomagot, majd elveszik a pénzed

Fotó: Veszprém Vármegyei Rendőrség / Facebook

Csalás a csomagokkal

„Kaptál már ilyen vagy hasonló tartalmú üzenetet? Ha nem rendeltél és nem is vársz csomagot, ne kattints a linkre! Ha tudod, hogy érkezik a küldeményed, akkor pedig a hivatalos weboldalra látogass el, vagy hívd az ügyfélszolgálatot" – tanácsolja a Veszprém vármegyei rendőrség.

Sokan kaptak már hasonló üzeneteket

