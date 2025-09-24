Osztrák kamu úsztatta el a pénzt a Balaton partjáról, ez a csalás betalált

A vádirat szerint az elkövető 2024 júliusában egy fűnyíró javítása során ismerte meg a Balaton-parti településen lakó asszonyt, akivel elhitette, hogy segít neki Ausztriából fűnyírótraktort vásárolni. Rövid időn belül telefonált is a sértettnek, hogy egy osztrák használtcikk-oldalon megfelelő gépet talált, amelyet azonnal meg kellene vennie - közölte a Veszprém Vármegyei Főügyészség a csalással kapcsolatban.

Csalás: fűnyírótraktort ígért, a pénzzel lelépett

Fotó: pexels.com

A nő hitt az elkövetőnek, és előlegként még aznap átutalt neki 220 000 forintot. A vádlott pár nappal később azzal a valótlan indokkal, hogy az áru vámkezelése szükséges, további 35 000 forintot kért és kapott a sértettől.

Csalás: traktorígérettel szedte rá az idős asszonyt

A férfi a fűnyírót valójában nem vette meg, és az eleve nem is állt a szándékában. Ennek ellenére tovább hitegette a sértettet, hogy az árut beszerzi, ez azonban nem történt meg, és a pénzt sem fizette vissza.

Az ügyészség a vádiratában a büntetett előéletű elkövetővel szemben fogházbüntetés, közügyektől eltiltás és pénzbüntetés kiszabására tett indítványt a Veszprémi Járásbíróságnak.