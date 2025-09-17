Pénznyereménnyel kecsegtették, majd több mint 1 millió forintot emeltek le a számlájáról

Egy ismeretlen nő hívott fel szeptember 11-én egy 60 éves férfit, és arról tájékoztatta, hogy egy 500 000 forintos vásárlási utalványt nyert egy közkedvet üzletlánc boltjában. A telefonáló a férfi email címére is küldött egy linket, mely egy külföldi oldalra irányította. Ez már gyanús volt neki, le is tette a telefont - írja a police.hu az online csalással kapcsolatban.

Egy 75 éves nő egy internetes nyereményjáték hirdetésére kattintott rá, ekkor online csalás áldozatává vált

Fotó: Getty Images

Nem sokkal később újból hívták, és egy magát banki kiberbiztonsági szakembernek kiadó férfi gyanús pénzmozgásokról számolt be a bankszámláján. A telefonáló az állítólagos utalások megakadályozása érdekében elkérte a netbanki azonosító adatait. Ennek a sértett eleget is tett, majd a csalók mintegy 1,3 millió forintot emeltek le a számlájáról.