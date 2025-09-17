szeptember 17., szerda

Online csalás

1 órája

Pénznyereménnyel kecsegtették, majd több mint 1 millió forintot emeltek le a számlájáról

Címkék#bankkártyaadat#telefon#nyereményjáték

A rendőrség a Mátrix Projekt keretében kiemelt figyelmet fordít az online csalások felderítésére.

Szilas Lilla

Egy ismeretlen nő hívott fel szeptember 11-én egy 60 éves férfit, és arról tájékoztatta, hogy egy 500 000 forintos vásárlási utalványt nyert egy közkedvet üzletlánc boltjában. A telefonáló a férfi email címére is küldött egy linket, mely egy külföldi oldalra irányította. Ez már gyanús volt neki, le is tette a telefont - írja a police.hu az online csalással kapcsolatban. 

Egy 75 éves nő egy internetes nyereményjáték hirdetésére kattintott rá, amikor is online csalás áldozatává vált
Egy 75 éves nő egy internetes nyereményjáték hirdetésére kattintott rá, ekkor online csalás áldozatává vált
Fotó: Getty Images

Nem sokkal később újból hívták, és egy magát banki kiberbiztonsági szakembernek kiadó férfi gyanús pénzmozgásokról számolt be a bankszámláján. A telefonáló az állítólagos utalások megakadályozása érdekében elkérte a netbanki azonosító adatait. Ennek a sértett eleget is tett, majd a csalók mintegy 1,3 millió forintot emeltek le a számlájáról.

Elkerülhetőek lennének az online csalások

Egy 75 éves nő egy internetes nyereményjáték hirdetésére kattintott rá szeptember 9-én, mely kisebb összeg átutalást követően különféle ajándékcsomagok sorsolására adott lehetőséget. A sértett az összeg kifizetése érdekében megadta a bankkártyaadatait, és több tízezer forintot le is vettek a számlájáról.

A Balatonfüredi Rendőrkapitányság információs rendszer felhasználásával elkövetett csalás bűntette miatt indított eljárást mindkét esetben.

Mit tegyünk, ha hasonló telefonhívást kapunk?

A rendőrég azt tanácsolja:

  • A beszélgetés elején kérdezze meg, hogy a hívó kit keres, és ha nem tudja a pontos nevét, akkor szakítsa meg a hívást!
  • Semmilyen programot ne telepítsen, még egy bank nevében telefonáló személy kérésére se!
  • Ne osszon meg senkivel személyes vagy banki adatot telefonon, ideértve a bankkártyaadatokat is! Ha valóban banki ügyintéző telefonál, ő ismeri ezeket az adatokat!
  • Elektronikus banki ügyintézéséhez mindig használja a pénzintézet biztonságos mobilapplikációját vagy webfelületét!
  • Ha nem vett részt nyereményjátékban, akkor nem is nyerhet. Amennyiben ilyen sms-t, email-t vagy telefonhívást kap, gyanakodjon, hogy ez átverés lehet!
  • Ha valóban nyert egy sorsoláson, soha nem kérik el bankszámlájának, valamint -kártyájának az adatait, illetve a CVC- és a PIN-kódját sem!
  • Ne feledje, hogy a nyeremény átadása érdekében csak a nevére, illetve a közvetlen elérhetőségeire (telefon, email) van szükség!
  • Ha úgy látja, minden óvintézkedése ellenére becsapták, megkárosították, azonnal tegyen feljelentést bármely rendőri szervnél vagy telefonon, a 112-es segélyhívó számon!
