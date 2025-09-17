1 órája
Pénznyereménnyel kecsegtették, majd több mint 1 millió forintot emeltek le a számlájáról
A rendőrség a Mátrix Projekt keretében kiemelt figyelmet fordít az online csalások felderítésére.
Egy ismeretlen nő hívott fel szeptember 11-én egy 60 éves férfit, és arról tájékoztatta, hogy egy 500 000 forintos vásárlási utalványt nyert egy közkedvet üzletlánc boltjában. A telefonáló a férfi email címére is küldött egy linket, mely egy külföldi oldalra irányította. Ez már gyanús volt neki, le is tette a telefont - írja a police.hu az online csalással kapcsolatban.
Nem sokkal később újból hívták, és egy magát banki kiberbiztonsági szakembernek kiadó férfi gyanús pénzmozgásokról számolt be a bankszámláján. A telefonáló az állítólagos utalások megakadályozása érdekében elkérte a netbanki azonosító adatait. Ennek a sértett eleget is tett, majd a csalók mintegy 1,3 millió forintot emeltek le a számlájáról.
Elkerülhetőek lennének az online csalások
Egy 75 éves nő egy internetes nyereményjáték hirdetésére kattintott rá szeptember 9-én, mely kisebb összeg átutalást követően különféle ajándékcsomagok sorsolására adott lehetőséget. A sértett az összeg kifizetése érdekében megadta a bankkártyaadatait, és több tízezer forintot le is vettek a számlájáról.
A Balatonfüredi Rendőrkapitányság információs rendszer felhasználásával elkövetett csalás bűntette miatt indított eljárást mindkét esetben.
Mit tegyünk, ha hasonló telefonhívást kapunk?
A rendőrég azt tanácsolja:
- A beszélgetés elején kérdezze meg, hogy a hívó kit keres, és ha nem tudja a pontos nevét, akkor szakítsa meg a hívást!
- Semmilyen programot ne telepítsen, még egy bank nevében telefonáló személy kérésére se!
- Ne osszon meg senkivel személyes vagy banki adatot telefonon, ideértve a bankkártyaadatokat is! Ha valóban banki ügyintéző telefonál, ő ismeri ezeket az adatokat!
- Elektronikus banki ügyintézéséhez mindig használja a pénzintézet biztonságos mobilapplikációját vagy webfelületét!
- Ha nem vett részt nyereményjátékban, akkor nem is nyerhet. Amennyiben ilyen sms-t, email-t vagy telefonhívást kap, gyanakodjon, hogy ez átverés lehet!
- Ha valóban nyert egy sorsoláson, soha nem kérik el bankszámlájának, valamint -kártyájának az adatait, illetve a CVC- és a PIN-kódját sem!
- Ne feledje, hogy a nyeremény átadása érdekében csak a nevére, illetve a közvetlen elérhetőségeire (telefon, email) van szükség!
- Ha úgy látja, minden óvintézkedése ellenére becsapták, megkárosították, azonnal tegyen feljelentést bármely rendőri szervnél vagy telefonon, a 112-es segélyhívó számon!