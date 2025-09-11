Idős asszonyt károsított meg egy román állampolgárságú férfi

A vádirat szerint a román állampolgárságú elkövető az azóta már elítélt társával, valamint két ismeretlenül maradt férfival megjelentek a sértett balatonalmádi nyaralójánál, ahol megkérdezték az asszonyt, hogy szeretne-e tetőcserét. Meg sem várva a sértett válaszát, bementek az udvarba, majd az egyikük felmászott a tetőre, és a sértett hiába mondta, hogy nincs szándékában a munkálatok elvégeztetése, közölte, hogy a tető el van törve, és már dobálta is le a palát – közölte a Veszprém Vármegyei Főügyészség a csalással kapcsolatban.

A csalás következtében az idős nőt majdnem félmillió forinttal károsították meg

Fotó: Shutterstock

A sértett kérdésére, hogy mennyibe kerül a tető megjavítása, a vádlott azt a tájékoztatást adta, hogy 300 000 forint körüli összegbe, amit az asszony végül elfogadott, és még aznap 200 000 forint előleget adott nekik.

Csalással jutottak jelentős pénzhez

Másnap az ismeretlenül maradt két férfi nekiállt a munkának, a vádlott pedig elítélt társával már arra figyelmeztette a sértettet, hogy anyaggal és munkadíjjal együtt 9000 forint/m² összeggel számoljon, illetve a csatorna folyómétere is 9000 forintba fog kerülni. A sértett tiltakozott az ár ellen, és közölte, hogy ennyi pénzt biztosan nem fog kifizetni. Erre a vádlott a társaival együtt körbevette, és mondták neki, hogy legalább 600 000 forintot vegyen ki a bankból, és azt adja oda.

A sértett ekkor elment a bankautomatához, és abból a napi limitjét kimerítve 300 000 forintot vett ki, melyet átadott a vádlottnak, egyben közölte, hogy a fennmaradó 300 000 forintot másnap tudja majd kifizetni. A vádlott és társai ezt elfogadták, és a megkezdett munkát folytatva, a tető másik felét is lebontották. Amikor a tetőcsere nagy részét elvégezték, a vádlott a korábban elítélt társával együtt már azzal állt elő, hogy az elvégzett munka 1 350 000 forintot tesz ki, és a sértett abból még 850 000 forinttal tartozik. Ezt követően minden anyagot összepakoltak, és azzal, hogy másnap visszamennek a pénzért, távoztak.

Az asszony még időben cselekedett

A sértett a követelt összeget nem akarta kifizetni, és feljelentést tett a rendőrségen.