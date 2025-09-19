Vigyázat, átverés! Újságban hirdetnek a tűzifás csalók

Egy bakonyi kistelepülésről érkezett feljelentés a napokban a Veszprémi Rendőrkapitányságra: egy idős asszony tűzifaárus csalók áldozatául esett - írja a police.hu a csalásról.

Csalással szereztek több százezer forintot egy idős asszonytól

Fotó: police.hu

Csalás: kedvezménnyel kecsegtettek

Az idős asszony nyáron az egyik újságban látott egy hirdetést kedvező árú tűzifáról. Felhívta a megadott telefonszámot, az ügyintéző pedig azt állította, hogy nyugdíjasoknak – előre utalás esetén – árengedménnyel viszik házhoz a fát. Miután megállapodtak, a sértett elutalta az első részletet, majd az ügyintéző hívására néhány nappal később végül a teljes vételárat is elküldte. Ám a tűzifa nem érkezett meg. Több mint 200 ezer forinttal károsították meg az idős nőt. A csaló egy ideig kifogásokkal élt a szállítmány elmaradásáért, majd elérhetetlenné vált.

Hogyan előzhetőek meg a csalások?

A rendőrség azt tanácsolja: