47 perce
Vigyázat, átverés! Újságban hirdetnek a tűzifás csalók
Kedvezményt ígérnek nyugdíjasoknak előre utalás esetén, majd eltűnnek a pénzükkel a tűzifás csalók.
Egy bakonyi kistelepülésről érkezett feljelentés a napokban a Veszprémi Rendőrkapitányságra: egy idős asszony tűzifaárus csalók áldozatául esett - írja a police.hu a csalásról.
Csalás: kedvezménnyel kecsegtettek
Az idős asszony nyáron az egyik újságban látott egy hirdetést kedvező árú tűzifáról. Felhívta a megadott telefonszámot, az ügyintéző pedig azt állította, hogy nyugdíjasoknak – előre utalás esetén – árengedménnyel viszik házhoz a fát. Miután megállapodtak, a sértett elutalta az első részletet, majd az ügyintéző hívására néhány nappal később végül a teljes vételárat is elküldte. Ám a tűzifa nem érkezett meg. Több mint 200 ezer forinttal károsították meg az idős nőt. A csaló egy ideig kifogásokkal élt a szállítmány elmaradásáért, majd elérhetetlenné vált.
Hogyan előzhetőek meg a csalások?
A rendőrség azt tanácsolja:
- Megbízható helyről vagy komoly referenciájú cégtől vásároljon tűzifát!
- Részesítse előnyben a telephellyel és vezetékes telefonnal is rendelkező vállalkozásokat!
- Az árut ellenőrizze mind a mennyiség, mind pedig a minőség tekintetében, ha szükséges, hívjon olyan személyt, aki ért ehhez!
- Ragaszkodjon a szabályszerű számlához, és ellenőrizze az adatokat!
- Csak a fa lerakása után fizessen, előre soha, és ne utaljon!
Idős asszonyt károsított meg egy román állampolgárságú férfi
Börtönből a Balatonra: fényűző életmódra költötték a csalással szerzett pénzt
A balatoni svindlikirály úgy mutyizott, hogy arra filmekben is csettintenek