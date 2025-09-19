szeptember 19., péntek

Vilhelmina névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kedvezménnyel kecsegtetnek

47 perce

Vigyázat, átverés! Újságban hirdetnek a tűzifás csalók

Címkék#Veszprémi Rendőrkapitányságra#tűzifaárus#csalás

Kedvezményt ígérnek nyugdíjasoknak előre utalás esetén, majd eltűnnek a pénzükkel a tűzifás csalók.

Szilas Lilla

Egy bakonyi kistelepülésről érkezett feljelentés a napokban a Veszprémi Rendőrkapitányságra: egy idős asszony tűzifaárus csalók áldozatául esett - írja a police.hu a csalásról. 

Csalással szereztek több százezret egy idős asszonytól
Csalással szereztek több százezer forintot egy idős asszonytól
Fotó: police.hu

Csalás: kedvezménnyel kecsegtettek

Az idős asszony nyáron az egyik újságban látott egy hirdetést kedvező árú tűzifáról. Felhívta a megadott telefonszámot, az ügyintéző pedig azt állította, hogy nyugdíjasoknak – előre utalás esetén – árengedménnyel viszik házhoz a fát. Miután megállapodtak, a sértett elutalta az első részletet, majd az ügyintéző hívására néhány nappal később végül a teljes vételárat is elküldte. Ám a tűzifa nem érkezett meg. Több mint 200 ezer forinttal károsították meg az idős nőt. A csaló egy ideig kifogásokkal élt a szállítmány elmaradásáért, majd elérhetetlenné vált.

Hogyan előzhetőek meg a csalások?

A rendőrség azt tanácsolja:

  • Megbízható helyről vagy komoly referenciájú cégtől vásároljon tűzifát!
  • Részesítse előnyben a telephellyel és vezetékes telefonnal is rendelkező vállalkozásokat!
  • Az árut ellenőrizze mind a mennyiség, mind pedig a minőség tekintetében, ha szükséges, hívjon olyan személyt, aki ért ehhez!
  • Ragaszkodjon a szabályszerű számlához, és ellenőrizze az adatokat!
  • Csak a fa lerakása után fizessen, előre soha, és ne utaljon!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu