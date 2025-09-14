Börtönből a Balatonra: fényűző életmódra költötték a csalással szerzett pénzt

Az I. és II. rendű vádlott korábban baráti viszonyban álltak, és egymás üzleti ügyeit is ismerték. Az I. rendű vádlott 2017 novemberében szabadult feltételesen a börtönből. A II. rendű vádlott ítélete 2019. február 21-én vált jogerőssé, így ő 2020 augusztusának végén került szabadlábra – írja a csalásokkal kapcsolatban a birosag.hu.

Csalással jutottak pénzhez

Fotó: Shutterstock

Az I. rendű vádlott felismerte, hogy jó fellépésével és meggyőző stílusával könnyen elnyeri mások bizalmát. Ezért elhatározta, hogy a szabadulása után is csalással, mások megtévesztésével fog pénzhez jutni. Ennek érdekében régi rabtársait és rokonait vette rá arra, hogy strómanokként cégeket alapítsanak. Ezeknek a cégeknek a nevében úgy tett, mintha komolyan teljesíteni akarná a szerződéseket, de a megszerzett javakat saját céljaira fordította.

A csalással szerzett pénzt magára költötte

Hogy megbízhatónak és sikeres vállalkozónak tűnjön, drága autókat használt, valamint 2017 őszétől 2019 októberéig egy balatonfüredi belvárosi villát bérelt.

A csalárd ügyletekben a II. rendű vádlott is részt vett, közös megegyezéssel. Ő segítette az I. rendű vádlottat a sértettek megtévesztésében és az anyagi javak megszerzésében.

Az I. rendű vádlott először egyedül követte el a bűncselekményeket, később azonban már társával, a II. rendű vádlottal együtt, időnként más bűntársakat is bevonva folytatták a csalássorozatot.