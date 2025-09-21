Ajkai céget húztak le a csalók: több tízmillió forint tűnt el

A cég egy olyan e-mailt kapott a csalóktól, amely látszólag külföldi üzleti partnerük megszokott címéről érkezett, és amelyben arra kérték őket, hogy a továbbiakban egy új bankszámlára teljesítsék az átutalásokat.

E-mailben támadnak a csalók: cégek a célpontok

Forrás: police.hu

A csalók a cégeket sem kímélik

Az ügyintéző a hitelesnek tűnő levél alapján megpróbálta az utalást, ám az első kísérlet sikertelen volt. Ekkor további adategyeztetést kért, ám ezt is a csalók által küldött hamis címen intézte. A szélhámosok ekkor – a külföldi partner nevében – minden szükséges igazolást megküldtek, így a dolgozó végül több mint harmincmillió forintnyi eurót utalt a megadott számlára. A bűncselekmény csak akkor derült ki, amikor a valódi külföldi partner jelezte, hogy nem kapta meg a pénzét, és arról is tájékoztatta a céget, hogy a bankszámlaszáma változatlan.

A Veszprém Vármegyei Rendőr-főkapitányság az eset kapcsán arra hívja fel a figyelmet, hogy a cégek és vállalkozások fokozott óvatossággal járjanak el:

üzleti partnereikkel a kapcsolattartás során mindig a megszokott, bevált csatornákat használják; bármilyen változás kérése esetén több forrásból is ellenőrizzék a hitelességet; és minden esetben figyelmesen vizsgálják meg a feladó e-mail címét.

Az online térben elkövetett csalások megelőzéséről további hasznos információkat, aktualitásokat, tanácsokat a www.kiberpajzs.hu oldalon talál.