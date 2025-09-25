Lebukott a csaló, aki több mint száz embert vert át (videó)

A gyanúsított 2023 júniusa óta hirdetett egy népszerű internetes piactéren, ahol különféle árucikkek hirdetésével csalta lépre az embereket. Miután a vásárlók elutalták a vételárat, a termékeket soha nem kapták meg, mert azok valójában nem is léteztek. A fiatal csaló így fedezte megélhetését, sőt egy ideig külföldre is menekült a hatóságok elől, hogy elkerülje a felelősségre vonást – közölte a police.hu.

Csalót fiatalt fogtak el a rendőrök

Fotó: Police.hu

A Balatonfüredi Rendőrkapitányság végül elfogatóparancsot adott ki ellene. A férfit szeptember 23-án délután, Füzesgyarmaton sikerült elfogni, majd előállították, kihallgatták, és őrizetbe vétele után kezdeményezték letartóztatását.

Több mint száz áldozata volt a csalónak

A nyomozás eddigi adatai szerint a férfi áldozatainak száma meghaladja a száz főt és nem kizárt, hogy a sértettek listája a továbbiakban is bővülni fog.

Az elmúlt időszakban országszerte, így Veszprém vármegyében is megszaporodtak a csalások. A közelmúltban egy veszprémi nő 48 millió forintot vesztett el egy online csalás során, amelyben egy „titkos ügynök” játszotta a főszerepet. A sértett gyorsan bizalmat szavazott a csalónak, aki folyamatos pénzkérésekkel manipulálta áldozatát.

