1 órája
Lebukott a csaló, aki több mint száz embert vert át (videó)
A balatonfüredi rendőrök kézre kerítették azt a fiatal férfit, aki hónapokon át online hirdetésekkel verte át a gyanútlan vásárlókat. A 20 éves füzesgyarmati lakos eddig több mint 100 áldozatot ejtett és közel 6 millió forintot zsebelt be.
A gyanúsított 2023 júniusa óta hirdetett egy népszerű internetes piactéren, ahol különféle árucikkek hirdetésével csalta lépre az embereket. Miután a vásárlók elutalták a vételárat, a termékeket soha nem kapták meg, mert azok valójában nem is léteztek. A fiatal csaló így fedezte megélhetését, sőt egy ideig külföldre is menekült a hatóságok elől, hogy elkerülje a felelősségre vonást – közölte a police.hu.
A Balatonfüredi Rendőrkapitányság végül elfogatóparancsot adott ki ellene. A férfit szeptember 23-án délután, Füzesgyarmaton sikerült elfogni, majd előállították, kihallgatták, és őrizetbe vétele után kezdeményezték letartóztatását.
Több mint száz áldozata volt a csalónak
A nyomozás eddigi adatai szerint a férfi áldozatainak száma meghaladja a száz főt és nem kizárt, hogy a sértettek listája a továbbiakban is bővülni fog.
Az elmúlt időszakban országszerte, így Veszprém vármegyében is megszaporodtak a csalások. A közelmúltban egy veszprémi nő 48 millió forintot vesztett el egy online csalás során, amelyben egy „titkos ügynök” játszotta a főszerepet. A sértett gyorsan bizalmat szavazott a csalónak, aki folyamatos pénzkérésekkel manipulálta áldozatát.
