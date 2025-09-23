szeptember 23., kedd

Figyeljünk az idősekre!

2 órája

Tűzifaárus csalók csaptak le egy bakonyi idős asszonyra

Címkék#tűzifa#Bakony-hegység#csaló#vételár

A napokban egy bakonyi kistelepülésről érkezett feljelentés, miután egy idős asszony több százezer forintot veszített el. Újabb áldozatát szedte a tűzifaárus csalók módszere.

Veol.hu

A hirdetésben kedvező áron kínáltak tűzifát, ráadásul időseknek külön kedvezménnyel. Az idős sértett bízva az ajánlatban előbb az előleget, majd a teljes vételárat – közel negyedmillió forintot – elutalta. A „kereskedő” azonban csak hitegette a szállítással kapcsolatban, majd egyszerűen elérhetetlenné vált. A hatóságok felhívják a figyelmet: bárki könnyen a csalók célpontjává válhat, ezért fontos az elővigyázatosság.

Ne dőljünk be a tűzifaárus csalók módszerének! Figyeljünk az idősekre! Fotó: Veszprém Vármegyei Rendőrség / Nagy Virginia
Itt van az ősz, itt vannak a tűzifaárus csalók! Figyeljünk az idősekre!
Fotó: Veszprém Vármegyei Rendőrség / Nagy Virginia

Ne dőljünk be a csalóknak! Tanácsok a biztonságos vásárláshoz:

  • csak megbízható forrásból vagy hiteles referenciával rendelkező cégtől rendeljenek tűzifát,
  • előnyben kell részesíteni a telephellyel és vezetékes telefonnal is rendelkező vállalkozásokat,
  • az átvételkor érdemes ellenőrizni a leszállított áru mennyiségét és minőségét – szükség esetén szakértő segítségével,
  • a legfontosabb szabály: soha ne fizessenek előre! A vételárat kizárólag a szállításkor, a tűzifa átvétele után egyenlítsék ki
    – olvashatjuk a police.hu-n.

 

