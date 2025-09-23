Tűzifaárus csalók csaptak le egy bakonyi idős asszonyra

A hirdetésben kedvező áron kínáltak tűzifát, ráadásul időseknek külön kedvezménnyel. Az idős sértett bízva az ajánlatban előbb az előleget, majd a teljes vételárat – közel negyedmillió forintot – elutalta. A „kereskedő” azonban csak hitegette a szállítással kapcsolatban, majd egyszerűen elérhetetlenné vált. A hatóságok felhívják a figyelmet: bárki könnyen a csalók célpontjává válhat, ezért fontos az elővigyázatosság.

Itt van az ősz, itt vannak a tűzifaárus csalók! Figyeljünk az idősekre!

Fotó: Veszprém Vármegyei Rendőrség / Nagy Virginia

Ne dőljünk be a csalóknak! Tanácsok a biztonságos vásárláshoz: