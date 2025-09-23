Figyeljünk az idősekre!
2 órája
Tűzifaárus csalók csaptak le egy bakonyi idős asszonyra
A napokban egy bakonyi kistelepülésről érkezett feljelentés, miután egy idős asszony több százezer forintot veszített el. Újabb áldozatát szedte a tűzifaárus csalók módszere.
A hirdetésben kedvező áron kínáltak tűzifát, ráadásul időseknek külön kedvezménnyel. Az idős sértett bízva az ajánlatban előbb az előleget, majd a teljes vételárat – közel negyedmillió forintot – elutalta. A „kereskedő” azonban csak hitegette a szállítással kapcsolatban, majd egyszerűen elérhetetlenné vált. A hatóságok felhívják a figyelmet: bárki könnyen a csalók célpontjává válhat, ezért fontos az elővigyázatosság.
Ne dőljünk be a csalóknak! Tanácsok a biztonságos vásárláshoz:
- csak megbízható forrásból vagy hiteles referenciával rendelkező cégtől rendeljenek tűzifát,
- előnyben kell részesíteni a telephellyel és vezetékes telefonnal is rendelkező vállalkozásokat,
- az átvételkor érdemes ellenőrizni a leszállított áru mennyiségét és minőségét – szükség esetén szakértő segítségével,
- a legfontosabb szabály: soha ne fizessenek előre! A vételárat kizárólag a szállításkor, a tűzifa átvétele után egyenlítsék ki
– olvashatjuk a police.hu-n.
Ezt ne hagyja ki!Online csalás
2025.09.17. 08:30
Pénznyereménnyel kecsegtették, majd több mint 1 millió forintot emeltek le a számlájáról
Ezt ne hagyja ki!Telefonos csalás
2025.08.19. 06:00
Pofátlan átveréssel csaltak ki 3 millió forintot egy idős várpalotai nőtől
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre