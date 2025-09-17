szeptember 17., szerda

Felfoghatatlan

1 órája

Borzalmas tragédia történt, egy csecsemő az áldozat

Címkék#baleset#tragédia#csecsemőhalál

Felfoghatatlan tragédia rázta meg a kisvárost: egy mindössze egyhetes újszülött vesztette életét a napokban.

Farkas Réka

Borzalmas baleset történt egy simontornyai család otthonában. A lehető legszörnyűbb részletek derültek ki a csecsemőhalál okairól.

Újabb megrázó csecsemőhalál történt.
Újabb megrázó csecsemőhalál történt.
Forrás: Pexels-illusztráció

Újabb csecsemőhalál rázta meg a vármegyét

A környéken szinte mindenki hallott a szörnyű esetről, és többen is megosztották mit tudnak az ügyről. A beszámolók szerint az újszülöttel – a helyiek elmondása alapján – a nagyobbik, iskoláskorú testvére véletlen cselekedete végzett. A haláleset pontos körülményeit egyelőre nem hozták nyilvánosságra; a rendőrség annyit közölt, hogy büntetőeljárás keretében vizsgálják az esetet. A szomszédok elmondása szerint a drámai esemény néhány napja történt. Egy férfi arról beszélt, hogy a házhoz mentőhelikopter és több mentőautó érkezett, a rendőrök pedig az anyát és az apát hallgatták ki. 

Láttam, ahogy a helikopter leereszkedik, rengeteg mentős volt itt, a rendőrök pedig órákig bent voltak a házban

– idézte fel a szemtanú. A  simontornyai tragédia további részleteit a teol.hu-n olvashatják. Nemrég egy másik ügy is nagy felháborodást keltett, ott az anya hagyta halálra fagyni újszülött gyermekét.

 

