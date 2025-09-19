A legszörnyűbb tragédia – csecsemőhalál rázta meg a kisvárost

A TV2 Tények című műsora is beszámolt a tragikus esetről, egy környékbeli férfi arról beszélt, hogy a házhoz mentőhelikopter és több mentőautó is érkezett, a rendőrök pedig az anyát és az apát hallgatták ki. A csecsemőhalál megrázta a környéket, hogy pontosan miként történt a haláleset, egyelőre nem tudni, a rendőrség büntetőeljárás keretében vizsgálja az ügyet.

Ebben az utcában történt a borzalmas csecsemőhalál

Vizsgálják a csecsemőhalál körülményeit

Az egyhetes újszülött halálát a helyiek beszámolói szerint az elhunyt baba iskoláskorú bátyja okozta, aki véletlenül eltörte kisöccse nyakát. A Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság a teol.hu-nak hivatalos közleményben erősítette meg, hogy a kérdéses haláleset körülményeit büntetőeljárás keretében, szakértők bevonásával vizsgálják. Mint írták, az esettel kapcsolatban további részleteket a nyomozás érdekeire tekintettel nem áll módjukban közölni.



Szalóky-Szekeres Petra gyógypedagógus: „Egy újszülött családba érkezése hatalmas felelősség.”

Szakértő a megelőzésről

A tragédia kapcsán megkerestük Szalóky-Szekeres Petra gyógypedagógust, aki úgy fogalmazott, egy újszülött családba érkezése azon túl, hogy határtalan öröm, hatalmas felelősség is.

– A környezet biztonságossá tétele mellett legalább olyan fontos a családtagok, a testvérek lelki és kognitív felkészítése az új kis élet fogadására. Gyógypedagógusként kiemelten hangsúlyosnak tartom a megelőzés fontosságát – emelte ki a szakember.

– Az óvodás, kisiskolás korú testvérek mozgása több esetben még nem eléggé koordinált, esetenként kapkodó, egyensúlyérzékük bizonytalan lehet egyes helyzetekben. Finommotorikus képességeik nem kellően fejlettek ahhoz, hogy egy törékeny babához biztonsággal tudjanak közeledni felnőtt felügyelete nélkül. Nincsenek tisztában egy kisbaba tulajdonságaival, játszótársnak tekinthetik, holott fizikálisan még sérülékeny, törékeny.

Érdemes már az újszülött megérkezése előtt több alkalommal beszélgetni, tudatosítani azokat a dolgokat, melyekre ezentúl fokozottan figyelni kell.

Jó ötlet a nagyobbakat bevonni a kicsi körüli teendőkbe, így az édesanya, a szülők biztonságos iránymutatása mellett önmaguk is megtapasztalhatják testvérük törékenységét. A későbbiekben így akár már egyedül is elláthatnak kisebb feladatokat, mely elősegíti a szeretetkapcsolat kiépülése mellett annak az érzésnek a tudatosulását, miszerint ő az ügyes, gondoskodó nagytestvér.

A feszültség elkerülése érdekében ne tiltásokkal fogalmazzunk. A »ne szorítsd meg« helyett mondhatjuk, hogy »lágyan simogasd meg«.

Képek nézegetésével egybekötötten, meghitt beszélgetések során felidézhetjük a testvér újszülött korát, elmesélhetjük mekkora szeretettel óvtuk őt is piciként. Minél előbb elkezdjük a közös felkészülést, annál zökkenőmentesebb, nyugodtabb és biztonságosabb lehet az együtt töltött kezdeti időszak – javasolta Szalóky-Szekeres Petra.