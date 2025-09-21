Halott csecsemőkre bukkantak egy nő lakásában

Újabb sokkoló részletek kerültek napvilágra egy, az amerikai Pennsylvaniában történt bűnesetről: a hatóságok már a negyedik csecsemő holttestére bukkantak egy nő otthonában - írja a Borsonline.

Több csecsemőgyilkosság is köthető a 39 éves nőhöz

Halott csecsemőket találtak a nő házában

A rendőrség tájékoztatása szerint a 39 éves Jessica Mauthe ellen újabb vádemelés történt, miután Cadogan Townshipben lévő lakásában elrejtve rátaláltak egy kisgyermek maradványaira. A megrázó ügy a hónap elején került felszínre, amikor a háztulajdonos, Brent Flanigan a kilakoltatás után megkezdte az ingatlan kitakarítását. A férfi a gardróbban egy erős szagú szemeteszsákra bukkant, amelyben később a rendőrség fedezte fel a csecsemő holttestét. Flanigan beszámolója szerint Mauthe hosszú hónapokon át nem fizette a bérleti díjat, ezért augusztusban végül ki kellett lakoltatnia.

Az eset súlyosságát jelzi, hogy a hatóságok már négy kisgyermek halálát vizsgálják a nőhöz köthetően.

Csecsemőgyilkosság Lovászpatonán

Két éve Lovászpatonán hasonló bűncselekmény rázta meg a helyi és környékbeli lakosságot: egy többgyermekes nő 2023 telén titokban megszülte újabb gyermekét, majd magára hagyta meghalni a csecsemőt. Ahogyan beszámoltunk róla, a nőnek bíróság előtt kell felelnie a tettéért. A vádirat szerint a vádlott és férje házasságából 2023-ig hat gyermek született, akiket nem tudtak megfelelően ellátni, ezért a gyámhivatal vette gondjába őket. A vádlott elhatározta, hogy több gyermeket nem vállal, azonban 2023-ban ismét terhes lett, ezért terhességmegszakításra jelentkezett. A nőgyógyászati vizsgálat során megállapították, hogy a magzat már több mint tizenkét hetes, így abortuszra nincs lehetőség.

A nő elhatározta, hogy a fennálló terhességét mindenki előtt letagadja, a születendő gyermeket nem fogja megtartani, és azt sem fogja hagyni, hogy tőle a gyermeket elvegyék. A vádlottnál a szülés 2023. december 24-én indult meg, a terhesség 35-37. hetében. Miután elfojt a magzatvize, kiment a ház kertjébe, ahol hideg időben, rövid idő alatt, félig guggoló testhelyzetben megszülte az életképes lánygyermekét úgy, hogy feltehetően fejjel előre legalább közepes erővel a fagyott talajra esett. A vádlott az életben lévő gyermekre egy kabátot dobott, abba a sértettet a köldökzsinórral és a méhlepénnyel együtt betekerte, majd a kert végén, több akácfa között található szemétdombon egy gumiabroncsba rejtette és magára hagyta abban a tudatban, hogy ez az újszülött halálához vezet.