szeptember 21., vasárnap

MirellaMáté névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Borzalmas

4 órája

Halott csecsemőkre bukkantak egy nő lakásában

Címkék#holttest#rendőrség#csecsemő#gyilkosság

A rendőröket is megrázta a borzalmas eset, amelynek során csecsemők holttestei kerültek elő egy nő otthonából.

Farkas Réka

Újabb sokkoló részletek kerültek napvilágra egy, az amerikai Pennsylvaniában történt bűnesetről: a hatóságok már a negyedik csecsemő holttestére bukkantak egy nő otthonában - írja a Borsonline.

Több csecsemő gyilkosság is kötődik a nőhöz.
Több csecsemőgyilkosság is köthető a 39 éves nőhöz
Forrás: Borsonline

Halott csecsemőket találtak a nő házában

A rendőrség tájékoztatása szerint a 39 éves Jessica Mauthe ellen újabb vádemelés történt, miután Cadogan Townshipben lévő lakásában elrejtve rátaláltak egy kisgyermek maradványaira. A megrázó ügy a hónap elején került felszínre, amikor a háztulajdonos, Brent Flanigan a kilakoltatás után megkezdte az ingatlan kitakarítását. A férfi a gardróbban egy erős szagú szemeteszsákra bukkant, amelyben később a rendőrség fedezte fel a csecsemő holttestét. Flanigan beszámolója szerint Mauthe hosszú hónapokon át nem fizette a bérleti díjat, ezért augusztusban végül ki kellett lakoltatnia.

Az eset súlyosságát jelzi, hogy a hatóságok már négy kisgyermek halálát vizsgálják a nőhöz köthetően. A megrázó ügy további részleteit a borsonline.hu-n olvashatják el ide kattintva.

Csecsemőgyilkosság Lovászpatonán

Két éve Lovászpatonán hasonló bűncselekmény rázta meg a helyi és környékbeli lakosságot: egy többgyermekes nő 2023 telén titokban megszülte újabb gyermekét, majd magára hagyta meghalni a csecsemőt. Ahogyan beszámoltunk róla, a nőnek bíróság előtt kell felelnie a tettéért. A vádirat szerint a vádlott és férje házasságából 2023-ig hat gyermek született, akiket nem tudtak megfelelően ellátni, ezért a gyámhivatal vette gondjába őket. A vádlott elhatározta, hogy több gyermeket nem vállal, azonban 2023-ban ismét terhes lett, ezért terhességmegszakításra jelentkezett. A nőgyógyászati vizsgálat során megállapították, hogy a magzat már több mint tizenkét hetes, így abortuszra nincs lehetőség.

A nő elhatározta, hogy a fennálló terhességét mindenki előtt letagadja, a születendő gyermeket nem fogja megtartani, és azt sem fogja hagyni, hogy tőle a gyermeket elvegyék. A vádlottnál a szülés 2023. december 24-én indult meg, a terhesség 35-37. hetében. Miután elfojt a magzatvize, kiment a ház kertjébe, ahol hideg időben, rövid idő alatt, félig guggoló testhelyzetben megszülte az életképes lánygyermekét úgy, hogy feltehetően fejjel előre legalább közepes erővel a fagyott talajra esett. A vádlott az életben lévő gyermekre egy kabátot dobott, abba a sértettet a köldökzsinórral és a méhlepénnyel együtt betekerte, majd a kert végén, több akácfa között található szemétdombon egy gumiabroncsba rejtette és magára hagyta abban a tudatban, hogy ez az újszülött halálához vezet.

Megírtuk: a lovászpatonai nő a bíróságon tagadta, hogy előre kitervelte a gyilkosságot. Ha elítélik, akár élete végéig börtönben maradhat.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu