Cserbenhagyás
38 perce
Elgázolta, megállt, majd otthagyta a sérült nőt (videó)
Egy sofőr elgázolt egy nőt a zebrán, majd sorsára hagyta.
Augusztus 27-én reggel egy gyalogátkelőnél kerékpárját toló nőt elgázolt egy autós. A sofőr rövid időre megállt, de nem szállt ki, és segítségnyújtás nélkül cserbenhagyta a sérültet és elhajtott a helyszínről.
Elgázolta, majd cserbenhagyta a sérültet
A sérültet mentők szállították kórházba. Az Ajkai rendőrséget telefonon értesítették a balesetről, akik azonosították és elfogták a jármű vezetőjét. Mint kiderült, egy idős férfiról van szó, akivel szemben büntetőeljárás indult – írja a police.hu.
Az ügy rávilágít arra, mennyire súlyos következményei lehetnek annak, ha valaki elmulasztja a balesetet követő kötelező segítségnyújtást.
Ezt ne hagyja ki!Ittas vezetés
2025.08.29. 08:00
Részegen ült volán mögé a fiatal veszprémi férfi, súlyos baleset lett a vége
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre