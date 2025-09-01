Elgázolta, megállt, majd otthagyta a sérült nőt (videó)

Augusztus 27-én reggel egy gyalogátkelőnél kerékpárját toló nőt elgázolt egy autós. A sofőr rövid időre megállt, de nem szállt ki, és segítségnyújtás nélkül cserbenhagyta a sérültet és elhajtott a helyszínről.

Cserbenhagyta a sérültet, és elhajtott.

Forrás: ChatGPT

Elgázolta, majd cserbenhagyta a sérültet

A sérültet mentők szállították kórházba. Az Ajkai rendőrséget telefonon értesítették a balesetről, akik azonosították és elfogták a jármű vezetőjét. Mint kiderült, egy idős férfiról van szó, akivel szemben büntetőeljárás indult – írja a police.hu.

Az ügy rávilágít arra, mennyire súlyos következményei lehetnek annak, ha valaki elmulasztja a balesetet követő kötelező segítségnyújtást.