Döbbenet: kamaszok terítették a drogot

A Zalaegerszegi Rendőrkapitányságon, nyár elején rendelték el azt a kábítószerrel kapcsolatos nyomozást, amely szeptember 24-én sikeres felderítéssel zárult. A közterületi támogató alosztály segítségével csaptak le az egyenruhások két zalai fiatalra. A rendőrök ébresztették őket.

A 18 éves fiúk több mint egy éve marihuánát és amfetamint árultak, amit otthonaikban tároltak, és onnan értékesítették ismeretségi körükben.

Az egyenruhások kutatást tartottak az ingatlanokban, ahol 63 gramm droggyanús zöld növényi törmeléket találtak alufóliába csomagolva, amit lefoglaltak.

A nyomozók mind a két fiatalt előállították, és kihallgatták kábítószer-kereskedelem bűntett miatt. Őrizetbe vették őket, és kezdeményezték a letartóztatásukat.

A rendőrök a vevőkört is azonosították, velük szemben kábítószer birtoklása miatt indult eljárás.

Az elkövetők által eddig értékesített nagyjából 600 adag kábítószer feketepiaci értéke megközelítőleg hárommillió forint. Ezzel az akcióval pedig a zalaegerszegi rendőrök 60 adag kábítószer árusítását akadályozták meg – közölte a police.hu.

Veszprém megye is fertőzött

Legutóbb Várpalotán két férfit állítottak meg a rendőrök, akiknek autójában kábítószergyanús anyagokat találtak és mindkettőjük droggyorstesztje pozitív lett. Előtte Balatonalmádiban négy olyan személyt fogtak el, akiknél felmerült a gyanú, hogy kábítószert fogyasztottak, és előállításukat követően a droggyorsteszt mindannyiuknál pozitív értéket mutatott.