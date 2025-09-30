Marihuána, kokain, ecstasy: tonnányi drog került elő egy drogkereskedelmi hálózatból

A rendőrség hosszú nyomozás után felszámolt egy Baja környékén működő drogkereskedelemmel foglalkozó hálózatot, amelynek fő szervezője egy 37 éves helyi férfi volt, aki élettársával és további három dílerrel együtt dolgozott.

Drogkereskedelem: több száz gramm kokain és több kiló marihuána került elő

Forrás: Police.hu

Drogkereskedelem: durva mértékben terítettek

A csoport tagjai részben önállóan, részben egymással folyamatos üzleti kapcsolatban terjesztették a tiltott anyagot, egymást kisegítve a forgalom zavartalan fenntartása érdekében. A nyomozás során kiderült, hogy a drogok jelentős részét egy testvérpártól szerezték be, akik széles ügyfélkörrel rendelkeztek, Baja mellett Katymárra és Madarasra is juttattak marihuánát, kokaint, ecstasyt, többségében Szerbiából származó forrásból.