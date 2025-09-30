szeptember 30., kedd

Jeromos névnap

Nem kis mennyiség!

1 órája

Marihuána, kokain, ecstasy: tonnányi drog került elő egy drogkereskedelmi hálózatból

A Rendőrség a napokban zárta le azt a droghálózati ügyet, amelyben tizenkilenc gyanúsított érintett.

Farkas Réka

A rendőrség hosszú nyomozás után felszámolt egy Baja környékén működő drogkereskedelemmel foglalkozó hálózatot, amelynek fő szervezője egy 37 éves helyi férfi volt, aki élettársával és további három dílerrel együtt dolgozott.

Drogkereskedelem: több száz gramm kokain és több kiló marihuána került elő
Forrás:  Police.hu

Drogkereskedelem: durva mértékben terítettek

A csoport tagjai részben önállóan, részben egymással folyamatos üzleti kapcsolatban terjesztették a tiltott anyagot, egymást kisegítve a forgalom zavartalan fenntartása érdekében. A nyomozás során kiderült, hogy a drogok jelentős részét egy testvérpártól szerezték be, akik széles ügyfélkörrel rendelkeztek, Baja mellett Katymárra és Madarasra is juttattak marihuánát, kokaint, ecstasyt, többségében Szerbiából származó forrásból.

Marihuána, kokain, ecstasy: tonnányi drog került elő egy drogkereskedelmi hálózatból

Fotók: police.hu

A testvérpár ellen a Nemzeti Védelmi Szolgálat tett feljelentést; 2024 októberében az idősebb testvért eladás közben fogták el, nála 1 kilogramm marihuána és 100 gramm kokain volt. A másik testvért egy hónappal később tartóztatták le. A nyomozók átkutatták ingatlanjaikat és járműveiket, jelentős mennyiségű kábítószert foglaltak le: több kilogramm marihuánát, félkilónyi kokaint, speedet és közel 1200 ecstasy-tablettát. A drogok egy részét egy erdős területen rejtették el vízhatlan csomagolásban.

A hatóságok tízmillió forintot meghaladó készpénzt, valamint egy ingatlant foglaltak le, bizonyítva a hálózat jelentős anyagi hátterét. A főkolompos és élettársa lakhelyén hamis okmányokat is találtak, jelezve, hogy esetleges szökést terveztek. A Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság vizsgálati osztálya összesen 19 gyanúsítottat hallgatott ki, közülük öten letartóztatásban, hárman bűnügyi felügyelet alatt vannak. Egy tanyán kialakított fóliasátorban indiai kendert termesztett az a férfi, akit a napokban vettek őrizetbe a rendőrök.

Veszprém megyében is gond a kábítószer

Legutóbb Várpalotán két férfit állítottak meg a rendőrök, akiknek autójában kábítószergyanús anyagokat találtak és mindkettőjük droggyorstesztje pozitív lett. Előtte Balatonalmádiban négy olyan személyt fogtak el, akiknél felmerült a gyanú, hogy kábítószert fogyasztottak, és előállításukat követően a droggyorsteszt mindannyiuknál pozitív értéket mutatott.

Kábítószer fogyasztása után szédülés, megnövekedett pulzusszám, légszomj, hangulatingadozás, szorongás, pánikroham, zavartság, illetve remegés tünete is jelentkezhet. Az arra hajlamosaknál a pszichés függőség erőssé, szinte már elviselhetetlenné válhat. A kábítószerek fogyasztása hamar erős pszichikai függőséget vált ki a használójából, hosszú távon pedig maradandó egészségkárosodást okoz. A rendőrség felhívja a figyelmet, hogy a kábítószerek élettani hatása kiszámíthatatlan, használatuk tragikus kimenetelű is lehet.

 

