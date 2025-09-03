Rendőrök vették át az irányítást a csatári kereszteződésnél – enyhült a dugó, de megoldás még nincs (videó)

szeptember 3., szerda

Ma reggel rendőrök segítették a közlekedést a csatári kereszteződésnél. Bár a hosszú kocsisor így is kialakult, valamivel gyorsabban haladt a forgalom, mint a tanév első napján tapasztalt káosz idején.

Ahogy korábban is írtuk, a tanévnyitó nap félórás várakozás és dugó után sokan tartottak attól, hogy ismét teljes bénulás várja az autósokat a 8-as főúton. Szerda reggel azonban változás történt: egy videó tanúsága szerint már rendőrök álltak a kereszteződéshez, és igyekeztek kézben tartani a helyzetet. Bár a forgalmi torlódás a csatári kereszteződésnél most sem maradt el, láthatóan kicsit gördülékenyebb volt az áthaladás.

Forrás: Annus Gábor/Napló

Reggel fél 8 körül rögzített felvétel mutatja, hogy egyenruhások segítették a közlekedést a csatári csomópontnál. A kocsisor így is hosszúra nyúlt, de a dugó valamivel enyhébb volt, mint a tanév első napján, amikor a kaszálási munkálatok és a rosszul időzített jelzőlámpák miatt szinte teljesen megbénult a csomópont.

Az érintett autósok most is türelmetlenek, a rendőri jelenlét legalább részben csökkentette a várakozási időt. Bár ez nem tűnik végleges megoldásnak, hiszen a forgalomirányítás problémája és a jelzőlámpa rendszer hibái továbbra is fennállnak. A közlekedők szerint hosszabb távon csak átgondolt közútkezelői beavatkozás oldhatná meg a helyzetet, mert a reggeli csúcsidőszakban több ezer autós közlekedését kell biztonságosan és gyorsan lebonyolítani ezen a szakaszon.

 

