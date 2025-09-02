Félórás dugó, káosz a csatári kereszteződésnél – A közútkezelőt hibáztatják az autósok (+ videó, képek)

Akik szeptember 1-jén reggel a csatári kereszteződés felé vették az irányt, nem éppen zökkenőmentes iskolakezdésre számíthattak. A 8-as főúton tapasztalható forgalmi dugó, torlódás már nem új jelenség, de az iskolakezdés napjára időzített munkálatok és a régóta problémás lámpás kereszteződés most sokaknál kiverte a biztosítékot. A Márkói közügyek és a 8-as Főút Hírei Facebook-csoportban is egymást érik a dühös hozzászólások.

Dugó, idegesség, kaszálás – káosz a csatári csomópontnál a tanév első napján

Forrás: 8-as Főút Hírei / Baleseteinek megelőzése

Dugó, idegesség, kaszálás – káosz a csatári csomópontnál a tanév első napján

Több autós is arról számolt be, hogy 25-30 percet is várakoztak a csatári kereszteződésnél, mire egyáltalán tovább tudtak haladni. Az egyik bejegyzés szerint a torlódás 7.06-tól 7.35-ig tartott. A Márkói közügyek Facebook-csoportban a posztoló elkeseredetten írta:

Már nem tudom, mikor induljak munkába, másfél órával előbb, hogy be is érjek nyolcra, vagy előtte picivel?

Tábla figyelmeztet a torlódásra

A helyzetet tovább súlyosbította, hogy a reggeli csúcsforgalomban a közútkezelő kaszálási munkákat végzett ugyanott. A 8-as Főút Hírei Facebook-csoport egyik tagja így fakadt ki:

Már múlt héten is rossz volt a lámpa, de hogy épp az iskolakezdés reggelén küldik ki kaszálni a közútkezelő embereit... ráadásul olyan szakaszra, ami pár méterrel később eleve egy sávra szűkül.

A kaszálógép miatt szinte teljesen megállt a forgalom, és a beszámolók szerint kis híján koccanás is történt. Annyira lassította a forgalmat a „gyökkettővel" haladó munkagép, hogy szinte teljesen feltartotta az egyik sávot. A videón, amelyet az egyik autós rögzített, az is látszik, hogy a torlódások miatt egy járművezető a piros lámpán is áthajtott, vélhetően a hosszú várakozás miatt veszítette el a türelmét.

A kaszálási munkálat és a rosszul időzített forgalomirányítás együttesen majdnem balesethez is vezetett. Egyelőre nem tudni, lesz-e következménye a piros lámpás áthajtásnak, de az biztos: az érintett autósok szerint ezt a helyzetet régóta lehetett volna kezelni, különösen az iskolakezdés ismeretében. Sokan jogosan kérdőjelezik meg: miért pont egy ennyire forgalmas, kritikus időpontban történik az ilyen árokkarbantartás, útszéli fűkaszálás?